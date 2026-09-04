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Osimhen sakatlandı mı, Başakşehir Galatasaray maçında Osimhen neden oyundan çıktı, Osimhen neden yok, kaç maç yok?

Osimhen sakatlandı mı, Başakşehir Galatasaray maçında Osimhen neden oyundan çıktı, Osimhen neden yok, kaç maç yok?
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Başakşehir Galatasaray maçı öncesinde futbolseverlerin gündeminde Victor Osimhen’in durumu yer alıyor. “Osimhen sakatlandı mı, Başakşehir Galatasaray maçında Osimhen neden oyundan çıktı, Osimhen neden yok, kaç maç yok?” soruları karşılaşma sırasında ve sonrasında araştırılmaya başlandı. Nijeryalı yıldız, Galatasaray’ın ligdeki ilk 3 maçında 5 gol atarak takımının en önemli hücum silahlarından biri olmuştu.

Osimhen’in Başakşehir karşılaşmasındaki durumu taraftarlar tarafından yakından takip edilirken, yıldız futbolcunun neden oyundan çıktığı ve yaşadığı durumun ciddi olup olmadığı merak ediliyor. Oyuncunun sakatlık durumuyla ilgili kesin değerlendirme ve sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

OSİMHEN SAKATLANDI MI? BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇINDA NEDEN OYUNDAN ÇIKTI?

Galatasaray’ın Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada Victor Osimhen’in oyundan çıkması taraftarları endişelendirdi. “Osimhen sakatlandı mı, Başakşehir Galatasaray maçında Osimhen neden oyundan çıktı, Osimhen neden yok, kaç maç yok?” soruları gündeme gelirken, yıldız futbolcunun yaşadığı durum merak konusu oldu.

OSİMHEN NEDEN OYUNDAN ÇIKTI?

Başakşehir-Galatasaray maçında Osimhen, bacağında hissettiği zorlanma nedeniyle oyundan çıktı. Nijeryalı golcünün karşılaşma sırasında yaşadığı rahatsızlık sonrasında teknik heyet tarafından oyuna devam etmemesine karar verildi.

OSİMHEN SAKATLANDI MI?

Osimhen’in yaşadığı zorlanmanın sakatlık boyutunda olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Yıldız futbolcunun sağlık durumuyla ilgili detayların yapılacak tetkiklerin ardından belli olması bekleniyor.

OSİMHEN KAÇ MAÇ YOK?

Victor Osimhen’in kaç maç forma giyemeyeceği konusunda şu aşamada kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Oyuncunun kontrollerinin ardından sakatlığının durumu ve sahalardan uzak kalıp kalmayacağı netleşecek.

OSİMHEN'İN SON DURUMU NE?

Galatasaray taraftarının gözü Osimhen’in sağlık kontrollerinden çıkacak sonuçlara çevrildi. Bacağındaki zorlanmanın ciddi olup olmadığı yapılacak tetkikler sonrasında anlaşılacak. Kulüpten gelecek resmi açıklama, oyuncunun önümüzdeki maçlarda forma giyip giyemeyeceği konusunda belirleyici olacak.

GALATASARAY'DA OSİMHEN ENDİŞESİ

Galatasaray’ın hücum hattındaki en önemli isimlerden biri olan Osimhen’in oyundan çıkması sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi. Ancak oyuncunun kaç maç sahalardan uzak kalacağına ilişkin kesin kararın sağlık kontrollerinin ardından verilmesi bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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