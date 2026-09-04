Galatasaray'da bir sakatlık daha! İkinci yarıya çıkamadı

Galatasaray'ın RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlıklar peş peşe geldi. İlk yarıda Victor Osimhen'in oyundan çıkmasının ardından Mario Lemina da yaşadığı sorun nedeniyle mücadeleye devam edemedi.

LEMINA İKİNCİ YARIYA ÇIKMADI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mario Lemina, ilk yarıda fiziksel bir sorun yaşadı. Galatasaray teknik heyeti, deneyimli futbolcuyu ikinci yarıda sahaya sürmedi. Lemina'nın yerine ikinci yarının başlangıcında Abdülkerim Bardakcı oyuna dahil oldu.

ÖNCE OSIMHEN, SONRA LEMINA

Sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın ilk bölümünde Victor Osimhen de sakatlanmış ve 33. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bırakmıştı.

Böylece Galatasaray, RAMS Başakşehir karşılaşmasında Osimhen ve Lemina olmak üzere iki önemli oyuncusunu yaşadıkları sorunlar nedeniyle değiştirmek zorunda kaldı.

DURUMU KONTROLLERİN ARDINDAN NETLEŞECEK

Mario Lemina'nın yaşadığı sorunun boyutuna ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor. Oyuncunun durumunun yapılacak kontrollerin ardından netleşmesi bekleniyor.