Osimhen röveşata gol nereden izlenir (Galatasaray Samsunspor)?

Osimhen röveşata gol nereden izlenir (Galatasaray Samsunspor)?
Güncelleme:
Galatasaray Samsunspor maçında Osimhen attığı gol gündem oldu. Peki, Osimhen gol nerden izlenir Galatasaray Samsunspor maçı Osimhen golü nasıl izlenir?

Osimhen gol nerden izlenir Galatasaray Samsunspor maçı Osimhen golü nasıl izlenir, gibi sorular bu akşam oynanan Galatasaray Samsunspor maçı ile ilgili merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Osimhen gol nerden izlenir Galatasaray Samsunspor maçı Osimhen golü nasıl izlenir?

OSİMHEN GOLÜ NEREDEN İZLENİR?

Osimhen golünü Bein Sports platformlarından izleyebilirsiniz.

OSİMHEN KİMDİR?

29 Aralık 1998'de Nijerya'nın Lagos şehrinde dünyaya gelen Victor Osimhen, futbola 2010 yılında Ultimate Strikers FC Deba'nın altyapısında başladı. 2012'ye kadar burada oynayan Osimhen, ardından Ultimate Strikers Academy'de 2017 yılına kadar forma giydi. 2015 FIFA U-17 Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansıyla dikkat çeken Osimhen, Ocak 2016'da Bundesliga ekibi Wolfsburg ile ön sözleşme imzaladı.

Ocak 2017'de 3.50 milyon Euro karşılığında Wolfsburg'a transfer olan Osimhen, Ağustos 2018'de Belçika'nın Charleroi takımına kiralandı. Belçika'daki ilk büyük çıkışını burada yakalayan Osimhen, 36 maçta 20 gol ve 4 asistle başarılı bir performans sergiledi. Temmuz 2019'da Charleroi, oyuncunun bonservisini 3.50 milyon Euro karşılığında aldı ve bir ay sonra, Ağustos 2019'da 22.40 milyon Euro bedelle Fransa'nın Lille takımına transfer oldu.

Lille'de gösterdiği üstün performansla adından söz ettiren Osimhen, 38 maçta 18 gol ve 6 asist yaptı. Eylül 2020'de Napoli'ye 77.50 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Napoli'de Kvaratshelia ile birlikte takımını şampiyonluğa taşıyan Osimhen, şampiyonluk sezonunda 39 maçta 31 gol atıp Serie A'da 26 golle gol kralı oldu ve 5 asist yaptı. Napoli ile toplamda 133 maça çıkan Osimhen, 76 gol ve 18 asistle katkı sağladı. Geçen sezon ise 32 maçta 17 gol ve 4 asist yaptı.

Victor Osimhen, 2023 yılında Afrika'da yılın futbolcusu seçildi ve aynı yıl, Ballon d'Or töreninde sekizinci sırada yer alarak ödül tarihinde ilk 10'a giren ilk Nijeryalı oyuncu oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
