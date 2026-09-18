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Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'na çağrılıp çağrılmadığı futbolseverlerin merak konusu oldu. Milli takımın kadro tercihleri yakından takip edilirken, “Osimhen Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı mı?” sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

OSİMHEN NİJERYA MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞRILDI MI? İŞTE MAÇ PROGRAMI

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'nın yaklaşan maçlarındaki durumu belli oldu. Açıklanan programa göre başarılı futbolcu, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak iki karşılaşmanın kadrosunda yer alacak. Osimhen'in hangi maçlarda forma giyeceği futbolseverler tarafından merak edilirken, Rusya ile oynanacak hazırlık maçında ise kadroda bulunmayacağı belirtildi.

OSİMHEN NİJERYA MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞRILDI MI?

Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kadrosuna dahil edildi. Yıldız futbolcu, Nijerya'nın 25 Eylül'de Madagaskar ve 29 Eylül'de Gine-Bissau ile oynayacağı karşılaşmalarda milli takım formasını giyebilecek.

NİJERYA-MADAGASKAR MAÇI NE ZAMAN?

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında Nijerya ile Madagaskar, 25 Eylül Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Osimhen'in Nijerya kadrosunda yer alması nedeniyle yıldız oyuncunun bu karşılaşmada forma giyme ihtimali bulunuyor.

GİNE-BİSSAU-NİJERYA MAÇI NE ZAMAN?

Nijerya'nın elemelerdeki bir sonraki karşılaşması ise Gine-Bissau karşısında olacak. İki takım, 29 Eylül Salı günü saat 19.00'da mücadele edecek.

Victor Osimhen, açıklanan programa göre bu karşılaşmanın da kadrosunda yer alacak.

OSİMHEN RUSYA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Nijerya'nın 6 Ekim'de Rusya ile oynayacağı hazırlık maçında Victor Osimhen kadroda yer almayacak. Böylece Galatasaray'ın yıldız futbolcusu, eylül ayındaki Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçlarının ardından milli takımın Rusya karşılaşmasında forma giyemeyecek.

OSİMHEN'İN MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI

Victor Osimhen'in açıklanan programa göre Nijerya Milli Takımı ile karşılaşmaları şöyle:

• 25 Eylül 2026 – 19.00: Nijerya - Madagaskar

• 29 Eylül 2026 – 19.00: Gine-Bissau - Nijerya

• 6 Ekim 2026: Rusya - Nijerya (Osimhen kadroda yer almayacak)

Bu program doğrultusunda Osimhen'in eylül ayında Nijerya'nın iki Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçında kadroda bulunması bekleniyor.

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