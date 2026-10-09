Osimhen neden yok, Osimhen Galatasaray Kasımpaşa maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadroda yok mu?

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Osimhen cezalı mı, yedek mi, kadroda yok mu? Galatasaray'ın zirve yarışında kritik önem taşıyan Kasımpaşa maçında Victor Osimhen'in neden forma giymediği, futbol gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Yaşadığı sakatlığın ardından takımla çalışmalara başlayan yıldız oyuncunun karşılaşmada süre alıp almayacağı da merak ediliyor. Peki, Osimhen neden ilk 11'de yok, Kasımpaşa karşısında oyuna girecek mi? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

OSİMHEN NEDEN YOK? OSİMHEN GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇINDA SAKAT MI, CEZALI MI, YEDEK Mİ?

Osimhen neden yok, Galatasaray - Kasımpaşa maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı ağırladığı karşılaşmada, yıldız golcü Victor Osimhen'in ilk 11'de yer almaması taraftarların dikkatini çekti. Sarı-kırmızılıların hücum hattının en etkili ismi olan Nijeryalı forvetin neden sahada olmadığı merak edilirken, oyuncunun durumu netlik kazandı. İşte Osimhen'in Kasımpaşa maçındaki durumuyla ilgili tüm detaylar...

OSİMHEN NEDEN YOK?

Victor Osimhen, Kasımpaşa karşılaşmasına ilk 11'de başlamadı. Yaşadığı sakatlığı atlatarak tamamen iyileşen yıldız golcü, tedbir amaçlı olarak maça yedek kulübesinde başladı. Teknik heyetin, uzun süre sahalardan uzak kalan oyuncuyu riske atmamak için böyle bir karar aldığı belirtildi.