Osimhen neden yok, Osimhen Galatasaray Kasımpaşa maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadroda yok mu?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osimhen neden yok, Galatasaray - Kasımpaşa maçında sakat mı? Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısına çıktığı ilk 11'de yıldız golcü Victor Osimhen'in yer almaması, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında soru işaretlerine neden oldu. Hücum hattının en önemli silahı olarak görülen Nijeryalı forvetin ilk 11'de olmamasının ardından futbolseverler, oyuncunun sağlık durumunu ve kadrodaki yerini araştırmaya başladı.
Osimhen cezalı mı, yedek mi, kadroda yok mu? Galatasaray'ın zirve yarışında kritik önem taşıyan Kasımpaşa maçında Victor Osimhen'in neden forma giymediği, futbol gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Yaşadığı sakatlığın ardından takımla çalışmalara başlayan yıldız oyuncunun karşılaşmada süre alıp almayacağı da merak ediliyor. Peki, Osimhen neden ilk 11'de yok, Kasımpaşa karşısında oyuna girecek mi? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...
OSİMHEN NEDEN YOK? OSİMHEN GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇINDA SAKAT MI, CEZALI MI, YEDEK Mİ?
Osimhen neden yok, Galatasaray - Kasımpaşa maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı ağırladığı karşılaşmada, yıldız golcü Victor Osimhen'in ilk 11'de yer almaması taraftarların dikkatini çekti. Sarı-kırmızılıların hücum hattının en etkili ismi olan Nijeryalı forvetin neden sahada olmadığı merak edilirken, oyuncunun durumu netlik kazandı. İşte Osimhen'in Kasımpaşa maçındaki durumuyla ilgili tüm detaylar...
OSİMHEN NEDEN YOK?
Victor Osimhen, Kasımpaşa karşılaşmasına ilk 11'de başlamadı. Yaşadığı sakatlığı atlatarak tamamen iyileşen yıldız golcü, tedbir amaçlı olarak maça yedek kulübesinde başladı. Teknik heyetin, uzun süre sahalardan uzak kalan oyuncuyu riske atmamak için böyle bir karar aldığı belirtildi.
OSİMHEN SAKAT MI?
Osimhen'in sakatlık sorunu bulunmuyor. Nijeryalı forvet, sakatlığının ardından tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayarak takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Oyuncunun ilk 11'de yer almaması, sağlık sorunundan değil, teknik heyetin temkinli yaklaşımından kaynaklanıyor.
OSİMHEN CEZALI MI?
Victor Osimhen'in herhangi bir cezası bulunmuyor. Galatasaray'da Kasımpaşa maçında ceza nedeniyle forma giyemeyen oyuncu, kırmızı kart cezalısı Lesley Ugochukwu. Teknik direktör Okan Buruk ise PFDK'nın verdiği 1 maçlık ceza nedeniyle kenarda yer alamıyor.
OSİMHEN KADRODA MI, OYUNA GİRECEK Mİ?
Osimhen, Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı kadrosunda yer alıyor ve karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor. Yıldız golcünün maçın ilerleyen bölümlerinde oyuna dahil olması mümkün görünüyor. Sarı-kırmızılıların yedekleri arasında Osimhen'in yanı sıra Sallai, Sane, Eren, İlkay, Kaan ve Lemina gibi isimler de bulunuyor.
BARCELONA MAÇI ÖNCESİ TEMKİNLİ YAKLAŞIM
Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından 13 Ekim Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak. Yoğun maç takvimi göz önünde bulundurulduğunda, Osimhen'in yükünün dikkatli şekilde yönetilmesinin, yıldız oyuncunun Avrupa'daki dev randevuya hazır olması açısından da önem taşıdığı değerlendiriliyor.
KASIMPAŞA'YA KARŞI ETKİLİ
Victor Osimhen, Süper Lig kariyerinde en çok gol attığı rakipler arasında Kasımpaşa'yı gösteriyor. Nijeryalı golcü, Kasımpaşa'ya karşı oynadığı iki maçta 4 gol kaydetti. Bu nedenle Osimhen'in oyuna girmesi halinde, sarı-kırmızılıların hücum gücüne önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.
GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşması, bugün 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de RAMS Park'ta başlıyor. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. beIN Sports 1'e Digiturk'te 77. kanaldan ulaşılabiliyor. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
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