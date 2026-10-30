Osimhen Konyaspor maçında oynayacak mı? Osimhen kadroda var mı, yok mu?

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Galatasaray taraftarlarını sevindiren gelişme maç saatine kısa süre kala geldi. Victor Osimhen, Konyaspor maçının kadrosunda yer alıyor ve Nijeryalı golcünün karşılaşmaya ilk 11’de başlaması bekleniyor. Konyaspor – Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak. İşte Osimhen’in durumuna ve maça dair tüm detaylar.

OSİMHEN KONYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Evet. Victor Osimhen, Konyaspor maçının kadrosunda yer alıyor. Nijeryalı golcünün, teknik direktör Okan Buruk tarafından karşılaşmaya ilk 11’de başlatılması bekleniyor.

OSİMHEN NEDEN KONYA’YA GİTMEMİŞTİ?

Galatasaray’ın açıkladığı Konyaspor maçı kamp kadrosunda yer alan Victor Osimhen, ailevi sebeplerden dolayı dün takımla birlikte Konya’ya gitmemişti. Nijeryalı futbolcunun maç günü kafileye katılması bekleniyordu. Osimhen’in takıma katılmasıyla birlikte forma giymesine engel bir durum kalmadı.

OSİMHEN BU SEZON NE DURUMDA?

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray’ın hücum hattının en etkili isimlerinden biri. Nijeryalı golcü, Fenerbahçe derbisinde attığı iki golle takımına 2-1’lik galibiyeti getirmiş ve Süper Lig’deki gol sayısını 8’e yükselterek gol krallığı yarışında zirveye ortak olmuştu. Osimhen’in adı son olarak İspanya’da Atletico Madrid ile anılmıştı.

GALATASARAY’DA EKSİK VAR MI?

Galatasaray, Konyaspor deplasmanında savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı’dan yararlanamayacak. Milli futbolcu, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda bulunuyor.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor – Galatasaray maçı bugün, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Maç şifreli yayınlanacağı için izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor. Mücadele, TOD üzerinden de abonelikle internetten izlenebilecek. Karşılaşmayı beIN Sports 1’de spiker Murat Yenersoy anlatacak.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum yapacak, dördüncü hakem ise Ömer Tolga Güldibi olacak. VAR’da Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Alan Kijas, AVAR’da ise Davut Dakul Çelik görev yapacak.

GALATASARAY LİGDE NE DURUMDA?

Galatasaray, Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından ligde 22 puanla liderliğini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor maçının ardından 3 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde RAMS Park’ta Stuttgart’ı ağırlayacak.