Osimhen Konyaspor maçında oynayacak mı, kadroda yok mu?

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Galatasaray'ın Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Victor Osimhen'in durumu merak konusu oldu. Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda yer almasına rağmen takımla birlikte Konya'ya gitmeyen Nijeryalı yıldızın neden kafilede bulunmadığı belli oldu. Peki, Osimhen Konyaspor maçında oynayacak mı, maç kadrosunda yer alacak mı? Detaylar...

OSIMHEN KONYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Victor Osimhen'in Konyaspor karşılaşmasında forma giyme ihtimali devam ediyor. Galatasaray'ın açıkladığı kamp kadrosunda bulunan Nijeryalı futbolcunun, 30 Ekim Cuma günü Konya'da takıma katılması bekleniyor.

Ancak Osimhen'in karşılaşmada ilk 11'de başlayıp başlamayacağı veya maçta süre alıp almayacağı henüz kesinleşmedi. Yıldız futbolcunun durumu, teknik direktör Okan Buruk'un maç öncesindeki tercihiyle netlik kazanacak.

OSIMHEN NEDEN KONYA KAFİLESİNDE YOKTU?

Victor Osimhen'in Galatasaray kafilesiyle birlikte Konya'ya gitmemesinin nedeni ailevi bir durum olarak açıklandı. Nijeryalı futbolcunun eşi Stefanie ile birlikte bir kız çocuğu sahibi olduğu duyuruldu.

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Osimhen ve Stefanie çiftinin Liora Audrey ismini verdikleri kız bebeklerini dünyaya getirdiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından Osimhen'in ailevi sebepler nedeniyle takımdan ayrı seyahat ettiği belirtildi.

OSIMHEN SAKAT MI, CEZALI MI?

Victor Osimhen'in Konyaspor maçı öncesinde kafileyle birlikte Konya'ya gitmemesinin sakatlık veya kart cezasından kaynaklandığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Futbolcunun takımdan ayrı kalma nedeni ailevi gerekçeler olarak aktarıldı.

Osimhen, Galatasaray'ın Konyaspor karşılaşması için açıkladığı kamp kadrosunda yer alıyor. Bu nedenle kafileyle ilk etapta seyahat etmemesi, maç kadrosunda bulunmadığı anlamına gelmiyor.

GALATASARAY'IN KONYASPOR MAÇI KADROSU

Galatasaray'ın Konyaspor maçı için açıkladığı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Wilfried Singo ve Mario Lemina.

Abdülkerim Bardakcı ise Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle Konyaspor karşılaşmasının kamp kadrosunda yer almıyor.