Osimhen kaç gol oldu, Osimhen gol krallığında kaçıncı?

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Victor Osimhen, Fenerbahçe karşısında kaydettiği iki golle Süper Lig’deki gol sayısını 8’e yükseltti. Derbi öncesinde 6 golle gol krallığı yarışında beşinci sırada bulunan Osimhen, bu performansla Amedspor’un golcüsü Gift Orban ve Trabzonspor’un yıldızı Mohamed Salah ile birlikte zirveyi paylaşmaya başladı. Üstelik Nijeryalı golcü, bu sayıya rakiplerinden daha az maçta ulaştı. İşte Süper Lig gol krallığında son durum.

OSIMHEN KAÇ GOL OLDU?

Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde iki gol attı. Derbi öncesinde ligde çıktığı 7 maçta 6 gol kaydeden Osimhen, bu golleriyle sezonu 8 maçta 8 gole taşıdı. Böylece Nijeryalı golcü, maç başına bir gol ortalamasını yakaladı.

OSIMHEN GOL KRALLIĞINDA KAÇINCI?

Derbi öncesinde 6 golle gol krallığı sıralamasında beşinci sırada yer alan Victor Osimhen, Fenerbahçe’ye attığı iki golle zirveye yükseldi. Osimhen, 8 golle gol krallığı yarışında Gift Orban ve Mohamed Salah ile birlikte ilk sırayı paylaşıyor. Orban ve Salah 8 gollerini 9 maçta atarken, Osimhen aynı sayıya 8 maçta ulaştı. Haftanın diğer karşılaşmalarında atılan gollerle sıralamada değişiklik olabileceği için güncel tablonun hafta sonunda netleşmesi bekleniyor.

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI SIRALAMASI

Derbi öncesindeki tabloya göre Süper Lig gol krallığı yarışında Amedspor’dan Gift Orban ve Trabzonspor’dan Mohamed Salah 8’er golle ilk iki sırada yer alıyordu. Bu isimleri 7’şer golle Fenerbahçe’den Vedat Muriqi ve Başakşehir’den Eldor Shomurodov takip ediyordu. Victor Osimhen ise Kasımpaşa’dan Adrian Benedyczak, Göztepe’den Juan ve Beşiktaş’tan Dušan Vlahovic ile birlikte 6’şar golle beşinci sıradaydı. Osimhen’in derbide attığı iki golle birlikte sıralama yeniden şekillendi.

OSIMHEN DERBİLERİN ADAMI

Victor Osimhen, Fenerbahçe’ye karşı golcü kimliğini bir kez daha gösterdi. Nijeryalı yıldız, bu derbi öncesinde sarı-kırmızılı formayla Fenerbahçe’ye karşı çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştı. Fenerbahçe karşısında attığı iki golle derbilerdeki gol sayısını 5’e yükselten Osimhen, sarı-lacivertlilere karşı etkili performansını sürdürdü.

SAKATLIKTAN DÖNDÜ, GOL ORTALAMASINI YÜKSELTTİ

Bu sezon sakatlığı nedeniyle Süper Lig’de 2 karşılaşmayı kaçıran Victor Osimhen, buna rağmen gol krallığı yarışının zirvesine yerleşti. Nijeryalı golcü, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille’i 4-2 yendiği maçta da fileleri havalandırmıştı.

GALATASARAY’IN SIRADAKİ MAÇI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında 30 Ekim Cuma günü saat 20.00’de Konyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, ardından 3 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Stuttgart’ı ağırlayacak.

Gol krallığı listesi bu haftanın maçlarının sona ermesiyle netleşecek.