Osimhen hangi şarkı çalıyor, 2026 Galatasaray Şampiyonluk kutlaması Osimhen podyum müziği nedir?

Victor Osimhen’in podyuma çıkış anında çalan müzik, şampiyonluk kutlamalarının en çok konuşulan detaylarından biri haline geldi. Galatasaray taraftarları, yıldız golcünün sahneye hangi şarkı eşliğinde çıktığını araştırırken, kutlamalardaki atmosfer ve müzik seçimi sosyal medyada yoğun şekilde tartışılmaya devam ediyor.

OSİMHEN KİMDİR?

29 Aralık 1998 tarihinde Nijerya’nın Başkenti Lagos’ta doğan Osimhen, futbol kariyerine Ultimate Strikers’ta başladı.

2017 yılında Almanya’nın Wolfsburg kulübüyle Avrupa macerasına başlayan Osimhen, buradan iki sezon boyunca Belçika’nın Charleroi takımına kiralandı. Belçika’da çıktığı 36 maçta 20 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üstüne çeken Nijeryalı golcü, 2019-20 sezonunda Fransız Lille takımına 22.4 milyon euro bonservis bedeli ile transfer oldu.

Lille’de geçirdiği tek sezonda attığı 18 gol ve yaptığı 6 asistle Avrupa’nın en dikkat çekici santraforlarından biri haline geldi. Fransa’daki etkileyici performansı, Napoli’yi 77.5 milyon euro ödemeye ikna etti. Napoli’yi İtalya Ligi’nde 33 yıl aradan sonra şampiyonluğa taşıyan Osimhen, 2022-23 sezonunu Serie A’da attığı 26 golle gol kralı tamamladı.

Nijerya formasıyla da üstün bir performans ortaya koyan başarılı santrfor, 2023 Afrika Uluslar Kupası’nda da ülkesiyle final oynama başarısı gösterdi.

4 Eylül 2024’te kulübümüzle 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza atan Victor Osimhen, takımımızın çifte kupayla tamamladığı 2024-25 sezonunun yıldızı oldu.

Galatasaray’da ilk maçına 14 Eylül 2024 tarihinde Ç. Rizespor karşısında çıkan Nijeryalı golcü, sarı kırmızılı formayı 41 kez giydi.

41 maçta 37 gol ve 8 asistle oynayan Osimhen, sezonu Süper Lig’de attığı 26 golle gol kralı tamamladı. Türkiye Kupası şampiyonluğuna 4 maçta gösterdiği 5 gol ve 1 asistlik performansla etki etti.

Sezonu 37 golle noktalayan Victor Osimhen, kariyerinde en fazla gol attığı sezonu yaşadı. Türk futbol tarihine geçmeyi başaran 26 yaşındaki yıldız, Mario Jardel’in 2000-01 sezonunda tüm kulvarlarda attığı 34 golü geride Türkiye’de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.

Victor Osimhen, geçtiğimiz sezon Türkiye’de karşılaştığı 18 rakibin 15’ine karşı gol sevinci yaşamayı başardı. Nijeryalı santrafor, derbilerdeki üstün futboluyla da derbi galibiyetlerinde büyük pay sahibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde 7 maça çıkan Osimhen, attığı 6 golle Avrupa Ligi’nde en fazla gol atan futbolcusu oldu.

Victor Osimhen, geçtiğimiz sezon ülkesi Nijerya ile 4 maça çıkarken 2 kez de gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI OSİMHEN PODYUM MÜZİĞİ NEDİR?

Galatasaray Şampiyonluk kutlaması Osimhen podyum müziği henüz çalmaya başlamadı.