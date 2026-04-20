Osimhen Galatasaray Fenerbahçe maçında oynayacak mı, derbide oynayacak mı?

Süper Lig'de sezonun en heyecanla beklenen randevusu olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde, gözler sarı-kırmızılıların yeni gol makinesi Victor Osimhen'e çevrildi. Kadıköy'de oynanacak dev maçta sahaya çıkıp çıkmayacağı büyük bir merak konusu olan yıldız forvet için taraftarlar, "Osimhen derbide oynayacak mı, ilk 11'de mi başlayacak?" araştırmalarını hızlandırdı. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe cephesinde taktik planları değiştirebilecek güçte olan Osimhen'in fiziksel durumu ve lisans sürecine dair tüm detaylar mercek altında. Dev karşılaşmanın kaderini belirleyebilecek Osimhen kararı ve derbiye dair en sıcak haberler haberimizde...

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ ÖNCESİ VİCTOR OSIMHEN ALARMI: DEV MAÇTA OYNAYACAK MI?

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde tüm gözler sarı-kırmızılıların dünya yıldızı Victor Osimhen’e çevrildi. Takımını son oynanan Gençlerbirliği maçında yalnız bırakmayarak Ankara’ya giden ancak sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 27 yaşındaki golcü, Pazar günkü dev randevu için yoğun bir mesai harcıyor. Taraftarların merakla beklediği "Osimhen derbide oynayacak mı?" sorusu, Florya’dan gelen son bilgilerle cevap bulmaya başladı.

KUTLU AKPINAR’DAN OSIMHEN AÇIKLAMASI: YÜZDE 100 HAZIR DEĞİL

Galatasaray muhabiri Kutlu Akpınar, Nijeryalı yıldızın sağlık durumu ve derbi kadrosundaki yeriyle ilgili önemli detaylar paylaştı. Akpınar, Osimhen’in sahada olma isteğinin çok yüksek olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Osimhen’in Pazar günü derbide süre almasını bekliyoruz ancak yıldız oyuncu fiziksel olarak %100 hazır olmayacak." Yıldız golcünün sahada kaç dakika kalabileceği ise maç saati yaklaşırken netlik kazanacak.

KRİTİK GÜN CUMA: EKSTRA ÇALIŞMA PROGRAMI UYGULANIYOR

Victor Osimhen'in dev derbinin kaderini değiştirecek hamle oyuncusu mu yoksa ilk 11 parçası mı olacağı, yapılacak son testlerin ardından belli olacak. Maç gününe kadar özel bir program dahilinde ekstra antrenmanlar yapacak olan golcü oyuncu için sağlık heyeti seferber olmuş durumda. Teknik direktör Okan Buruk'un planlarını yakından ilgilendiren bu süreçte, yıldız futbolcunun kesin durumu Cuma günü yapılacak son kontrollerin ardından netliğe kavuşacak.

DERBİDE PUAN FARKI AVANTAJI: ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK VİRAJ

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısına 4 puanlık önemli bir avantajla çıkmaya hazırlanıyor. Puan cetvelindeki bu fark, sarı-kırmızılıların Kadıköy deplasmanında daha stratejik bir oyun sergilemesine olanak tanırken, Osimhen gibi bir silahın varlığı psikolojik üstünlüğü de beraberinde getiriyor. Bu maçtan alınacak sonuç, 2025-2026 sezonu şampiyonluk yarışında büyük bir belirleyici rol oynayacak ve sarı-kırmızılıların zirvedeki yerini sağlamlaştıracak.

DERBİNİN KADERİNİ OSIMHEN Mİ BELİRLEYECEK?

Dünya çapındaki forvetin derbi performansı, hem taraftarlar hem de spor otoriteleri tarafından merakla bekleniyor. Yüzde yüz hazır olmasa bile saha içindeki varlığıyla rakip savunma üzerinde baskı kurması beklenen Osimhen'in, kısıtlı sürede bile olsa skora katkı yapıp yapamayacağı tartışılıyor. Şampiyonluk meşalesinin yanacağı bu dev randevuda, Galatasaray'ın en büyük umudu yine yıldız golcüsünün bireysel yetenekleri olacak.