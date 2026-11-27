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Osimhen Beşiktaş Galatasaray maçında oynayacak mı sorusu, derbi öncesinde sarı-kırmızılı taraftarların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi akşamı Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak derbi öncesinde Osimhen'in rehabilitasyon sürecinde önemli bir aşamaya gelindi. Nijeryalı golcünün derbiye ilk 11'de başlaması beklenmezken, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna girmesi bekleniyor. Osimhen'in durumu maç gününe kadar yapılacak antrenmanlarda netleşecek.

OSİMHEN BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Victor Osimhen'in Beşiktaş derbisinde kadroda yer alması bekleniyor. Galatasaray'da sağlık ve teknik heyetin yakından takip ettiği yıldız golcü için derbiye yetişmesi amacıyla yoğun bir rehabilitasyon ve hazırlık programı uygulanıyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması durumunda Osimhen'in Beşiktaş karşısında forma giymesi bekleniyor.

OSİMHEN İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Osimhen'in Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Ameliyat sonrası sahalara dönüş sürecindeki Nijeryalı golcünün, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna girerek süre alması öngörülüyor. Teknik heyetin, Osimhen'i kontrollü şekilde oyuna dahil etmeyi planladığı belirtiliyor.

ANTRENMANLAR BELİRLEYİCİ OLACAK

Osimhen'in derbide forma giyip giymeyeceğini maç gününe kadar yapılacak antrenmanlar belirleyecek. Nijeryalı golcünün takımla birlikte çalışmalara katılması ve kendisini iyi hissetmesi halinde Beşiktaş karşısında sahaya çıkması bekleniyor. Galatasaray'dan Osimhen'in derbideki durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

OSİMHEN NEDEN AMELİYAT OLDU?

Victor Osimhen, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynadığı maçta sol dizinden sakatlandı. Kulüp tarafından ilk etapta esneme olarak açıklanan sakatlığın ardından yapılan MR incelemesinde, oyuncunun diz ekleminde serbest parça tespit edildi. Osimhen, 7 Kasım 2026'da İstanbul'da artroskopik diz ameliyatı geçirdi. Yıldız golcü, ameliyatın ardından bir süre sahalardan uzak kaldı.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.