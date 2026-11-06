Osimhen Amedspor maçında oynayacak mı?

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Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Amedspor maçında forma giyemeyecek. Stuttgart maçında sol dizinden sakatlanan Nijeryalı golcü, artroskopik diz ameliyatı olacak. İşte Osimhen'in Amedspor maçındaki durumuna ilişkin bilinenler.

OSİMHEN AMEDSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Hayır, Victor Osimhen Amedspor maçında oynamayacak. Galatasaray, yıldız golcünün sakatlığı nedeniyle Amed SF maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Osimhen, karşılaşmada yedek kulübesinde de yer almayacak.

OSİMHEN NEDEN OYNAMAYACAK?

Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynanan karşılaşmada sol dizinden sakatlandı. Yapılan MR tetkiklerinde Nijeryalı futbolcunun sol dizinde esneme oluştuğu ve dizde serbest parça bulunduğu tespit edildi. Bu nedenle yıldız golcünün ameliyat edilmesine karar verildi.

OSİMHEN AMELİYAT OLACAK MI?

Evet. Galatasaray'ın açıklamasına göre Osimhen'e Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz cerrahisi uygulanacak. Artroskopik yöntem, dizde küçük kesiler açılarak kamera yardımıyla yapılan kapalı bir ameliyat tekniği olarak biliniyor.

OSİMHEN NE ZAMAN DÖNECEK?

Osimhen'in sahalara dönüş tarihi henüz belli değil. Galatasaray, yıldız golcünün ne kadar süre forma giyemeyeceğine dair bir açıklama yapmadı. Dönüş süresinin ameliyatın ardından yapılacak değerlendirmeyle netlik kazanması bekleniyor.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇINDA BAŞKA EKSİK VAR MI?

Galatasaray'da Osimhen'in yanı sıra kaptan Abdülkerim Bardakcı da Amedspor maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören deneyimli stoper, iki maçlık cezası nedeniyle karşılaşmada yer almayacak.

OSİMHEN BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Victor Osimhen, Süper Lig'de bu sezon 9 gol attı. Gol krallığı yarışında Amedspor'un golcüsü Gift Orban 10 golle zirvede bulunuyor.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Amedspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da RAMS Park'ta başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.