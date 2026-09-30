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A Milli Takım'da kritik karşılaşmalar öncesi yaşanan son gelişme futbol gündeminde dikkat çekti. Kadroda yapılan değişikliğin ardından gözler Orkun Kökçü ile ilgili detaylara çevrildi. Peki, Orkun Kökçü Milli Takım'dan çıkarıldı mı? Orkun Kökçü Milli Takım kadrosundan neden çıkarıldı? Detaylar haberimizde.

ORKUN KÖKÇÜ MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN NEDEN ÇIKARILDI?

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı Belçika ve İtalya karşılaşmaları öncesinde aday kadroda değişiklik yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Orkun Kökçü'nün yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

İTALYA MAÇI SONRASI AĞRILARI ARTTI

Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki ağrılarının, Bursa'da oynanan İtalya karşılaşmasının ardından arttığı belirtildi. TFF tarafından yapılan açıklamada, milli futbolcunun tedavisinin kulübünde devam etmesinin uygun görüldüğü ifade edildi.

Bu gelişmenin ardından Orkun Kökçü'nün 2 Ekim'de oynanacak Belçika ve 5 Ekim'de oynanacak İtalya karşılaşmalarında forma giyemeyeceği kesinleşti. TFF'nin daha önceki açıklamalarında da Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki ağrılarının devam ettiği ve bu nedenle bazı antrenmanlara katılamadığı belirtilmişti.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta deplasmanda 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de İtalya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılıp tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun görüldü."