Haberler

Orkun Kökçü Milli Takım kadrosundan neden çıkarıldı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Orkun Kökçü Milli Takım kadrosundan neden çıkarıldı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Takım'ın yaklaşan mücadeleleri öncesinde kadroya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Orkun Kökçü hakkında alınan kararın ardından milli futbolcunun durumuna ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Orkun Kökçü Milli Takım'dan çıkarıldı mı? Orkun Kökçü Milli Takım kadrosundan neden çıkarıldı? Detaylar...

A Milli Takım'da kritik karşılaşmalar öncesi yaşanan son gelişme futbol gündeminde dikkat çekti. Kadroda yapılan değişikliğin ardından gözler Orkun Kökçü ile ilgili detaylara çevrildi. Peki, Orkun Kökçü Milli Takım'dan çıkarıldı mı? Orkun Kökçü Milli Takım kadrosundan neden çıkarıldı? Detaylar haberimizde.

ORKUN KÖKÇÜ MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN NEDEN ÇIKARILDI?

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı Belçika ve İtalya karşılaşmaları öncesinde aday kadroda değişiklik yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Orkun Kökçü'nün yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

İTALYA MAÇI SONRASI AĞRILARI ARTTI

Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki ağrılarının, Bursa'da oynanan İtalya karşılaşmasının ardından arttığı belirtildi. TFF tarafından yapılan açıklamada, milli futbolcunun tedavisinin kulübünde devam etmesinin uygun görüldüğü ifade edildi.

Bu gelişmenin ardından Orkun Kökçü'nün 2 Ekim'de oynanacak Belçika ve 5 Ekim'de oynanacak İtalya karşılaşmalarında forma giyemeyeceği kesinleşti. TFF'nin daha önceki açıklamalarında da Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki ağrılarının devam ettiği ve bu nedenle bazı antrenmanlara katılamadığı belirtilmişti.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta deplasmanda 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de İtalya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılıp tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun görüldü."

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 223 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları! Savcılara yeni yetki gündemde

Erdoğan'ın 3 saatlik fon zirvesinden yeni detay! Sistem değişiyor
Türkiye'nin S-400'leri için sürpriz gelişme! Moskova'dan yeşil ışık geldi

S-400'ler için sürpriz gelişme! Moskova'dan yeşil ışık geldi
İstanbul'da tramvayda taciz! Genç doktor sessiz kalmadı

İstanbul'da infial yaratan olay! Genç doktor sapığı böyle ifşa etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

26 yaş fark çok konuşulmuştu! Kaya Çilingiroğlu sevgilisiyle kutlamada

Kaya Çilingiroğlu’ndan 26 yaş küçük sevgilisine romantik kutlama
Nuh'un Gemisi sanılan oluşumda ilk kez yerin altına inildi! Yapının tamamen toprak olduğu görüldü, radarda anomaliler var

Nuh'un Gemisi sanılan yapıda ilk sondaj! Radarda anomaliler çıktı
Feyza Altun'un eski eşinden aldatılma iddiasına yanıt: İlişkimin sonuna kadar arkasındayım

"Aldatıldım" diyen Feyza Altun'a eski eşten olay cevap: İlişkimin...
Vinicius Junior öldürüldü mü? Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi

Yıldız futbolcu öldürüldü mü? Futbol aleminin konuştuğu komplo teorisi
İzmir'de köpeğini tekmeleyen şahıs gözaltına alındı! Vicdanları yaralayan görüntü

İzmir'de vicdanları yaralayan görüntü!
Sahalarda görülmemiş olay! Formayı çıkarınca tur atlayanı kura belirledi

Eşi benzeri görülmemiş olay! Herkesin ağzı açık kaldı
Fenerbahçe'den alkışlanacak Karabağ kararı! Tüm gelir bağışlanacak

Fenerbahçe'den alkışlanacak Karabağ kararı!