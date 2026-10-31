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Orkun Kökçü Kasımpaşa maçında yok mu? Orkun Kökçü ne zaman dönecek?

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Orkun Kökçü Kasımpaşa maçında yok mu? Orkun Kökçü ne zaman dönecek?
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Beşiktaş’ta kaptan Orkun Kökçü’nün sakatlığı, siyah-beyazlı taraftarların gündemindeki en önemli konular arasında yer alıyor. Ayak tabanı ve topuğundaki problem nedeniyle tedavisi süren milli futbolcunun Kasımpaşa deplasmanında forma giyip giymeyeceği merak edilirken, “Orkun Kökçü Kasımpaşa maçında yok mu?” ve “ne zaman dönecek?” soruları sıkça araştırılıyor.

Beşiktaş’ta tedavisi devam eden Orkun Kökçü’nün Kasımpaşa deplasmanında forma giyme ihtimali düşük görünüyor. İki günlük iznin ardından yapılan antrenmanda da yer almayan milli futbolcu için Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun tavrı net: İtalyan çalıştırıcı, kaptanının tam olarak iyileşmeden sahaya çıkmasına izin vermeyecek. Orkun’un yokluğunda ise orta sahada Wilfred Ndidi ve Junior Olaitan ikilisine şans verilmesi planlanıyor. İşte Orkun Kökçü’nün durumuna dair bilinenler.

ORKUN KÖKÇÜ KASIMPAŞA MAÇINDA YOK MU?

Orkun Kökçü’nün Kasımpaşa deplasmanında forma giyme ihtimali düşük. Ayak tabanı ve topuğundaki problem nedeniyle tedavisi süren milli futbolcu, iki günlük iznin ardından yapılan antrenmanda da takımla birlikte çalışmadı. Oyuncunun maç kadrosunda yer alıp almayacağı, maç öncesinde yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

ORKUN KÖKÇÜ NE ZAMAN DÖNECEK?

Orkun Kökçü’nün sahalara ne zaman döneceğine ilişkin kesin bir tarih açıklanmadı. Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun, sağlık ekibinden her gün oyuncunun durumu hakkında rapor aldığı ve Orkun’un tamamen iyileşmesini beklemeye kararlı olduğu belirtiliyor. Milli futbolcunun dönüş tarihi, tedavi sürecinin seyrine göre belirlenecek.

ITALIANO RİSK ALMAYACAK

Vincenzo Italiano’nun, Orkun Kökçü’nün tam olarak iyileşmeden sahaya sürülmesine karşı olduğu öğrenildi. Milli futbolcunun Başakşehir maçında kısa süre de olsa oynama talebini, riske girmemek adına reddeden İtalyan teknik adamın, Orkun’u ancak tamamen hazır olduğunda sahada görmek istediğini ilettiği belirtildi.

ORKUN’UN YERİNE KİM OYNAYACAK?

Orkun Kökçü’nün yokluğunda Vincenzo Italiano’nun orta saha kurgusunu yeniden şekillendirdiği öğrenildi. İtalyan teknik adamın, orta sahada Wilfred Ndidi ve Junior Olaitan ikilisine şans vermesi bekleniyor. Son Başakşehir maçında gol atan Olaitan, performansıyla hocasının güvenini kazandı.

OLAİTAN, ORKUN’UN SKOR KATKISINI YAKALADI

Orkun Kökçü, bu sezon ürettiği 5 gol ve 4 asistle Beşiktaş’ın hücum yükünü sırtlayan isimlerin başında geliyordu. Junior Olaitan ise bu sezon kaydettiği 2 gol ve 7 asistle kaptanın toplam skor katkısını yakaladı. Genç oyuncunun, Orkun’un yokluğunda Italiano’nun en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Emre Belözoğlu’nun çalıştırdığı Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Orkun Kökçü’nün bu karşılaşmada forma giyip giymeyeceği, maç günü açıklanacak kadroyla kesinlik kazanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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