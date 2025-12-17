Orhan Gencebay kimdir? Orhan Gencebay kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Arabesk müziğin efsane ismi Orhan Gencebay'ın hayatı ve kariyerine dair sorular yeniden gündemde. Peki, Gencebay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Müzik kariyerinin perde arkasında hangi bilinmeyen hikâyeler var? Hayranları, usta sanatçının yaşamına dair detayları merakla araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ORHAN GENCEBAY KİMDİR?

Orhan Gencebay, Türk arabesk ve fantezi müziğinin öncü isimlerinden biridir. Besteci, şarkıcı ve müzik prodüktörü olarak tanınan Gencebay, aynı zamanda sinema alanında da eserler vermiştir. Kendine özgü yorum tarzı ve besteleriyle Türk müzik tarihinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir.

ORHAN GENCEBAY KAÇ YAŞINDA?

Orhan Gencebay, 4 Ağustos 1944 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 81 yaşındadır.

ORHAN GENCEBAY NERELİ?

Usta sanatçı, Türkiye'nin Samsun ilinde dünyaya gelmiştir.

ORHAN GENCEBAY'IN KARİYERİ

Müziğe erken yaşta ilgi duyan Gencebay, özellikle 1970'lerden itibaren arabesk müziğin öncülerinden biri olarak öne çıkmıştır. 'Batsın Bu Dünya', 'Hatasız Kul Olmaz', 'Dil Yarası' ve 'Sevmenin Zamanı Yok' gibi unutulmaz eserleriyle milyonlarca hayran kazanmıştır. Müzik kariyerinin yanı sıra sinemada da rol almış ve film müzikleri bestelemiştir. Yarım asrı aşkın sürede hem müzikte hem sinemada kalıcı eserler bırakmış, kültürel bir ikon hâline gelmiştir.