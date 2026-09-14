Orhan Ak kimdir, Orhan Ak kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, Galatasaray’da oynadı mı?

Futbol dünyasının tanınan isimlerinden Orhan Ak’ın hayatı ve kariyeri gündemde. “ Orhan Ak kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?” soruları futbolseverler tarafından araştırılırken, deneyimli futbolcunun Galatasaray forması giyip giymediği de merak konusu oldu. İşte Orhan Ak hakkında tüm detaylar...

ORHAN AK KİMDİR?

Futbolseverlerin merak ettiği isimlerden biri olan Orhan Ak, hem futbolculuk kariyeri hem de teknik ekiplerde üstlendiği görevlerle Türk futbolunda tanınan isimler arasında yer alıyor. Özellikle “Orhan Ak kimdir, kaç yaşında, nereli?” ve “Orhan Ak Galatasaray’da oynadı mı?” soruları sıkça araştırılıyor. İşte Orhan Ak’ın futbol kariyeri ve hayatına ilişkin merak edilen detaylar.

ORHAN AK KAÇ YAŞINDA?

Orhan Ak, 29 Eylül 1979 tarihinde doğdu. 2026 yılı itibarıyla 46 yaşında olan Orhan Ak, futbolculuk döneminde özellikle savunma bölgesindeki performansıyla dikkat çekti.

ORHAN AK NERELİ?

Orhan Ak, Sakarya doğumludur. Futbol kariyerine de Türkiye'de başlayan Ak, profesyonel futbolculuk döneminde farklı kulüplerin formasını giyerek deneyim kazandı.

ORHAN AK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Orhan Ak, futbolculuk kariyeri boyunca birçok Türk kulübünde forma giydi. Savunma oyuncusu olarak görev yapan Ak'ın kariyerinde Kocaelispor, Sakaryaspor, Galatasaray, İstanbulspor, Malatyaspor, Antalyaspor ve Trabzonspor gibi takımlar bulunuyor.

Futbolculuk kariyerinde farklı dönemlerde çeşitli kulüplerde görev alan Orhan Ak, özellikle Süper Lig deneyimiyle öne çıktı.

ORHAN AK GALATASARAY’DA OYNADI MI?

Evet. Orhan Ak, Galatasaray forması giydi. Genç yaşlarda Galatasaray kadrosunda yer alan Ak, sarı-kırmızılı takımın ardından farklı kulüplerde futbol kariyerini sürdürdü.

Orhan Ak'ın Galatasaray geçmişi, futbolseverlerin kariyeriyle ilgili en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor.

ORHAN AK’IN FUTBOL KARİYERİ

Savunmada görev yapan Orhan Ak, profesyonel futbolculuk kariyerinde Türkiye'nin farklı takımlarında forma giydi. Süper Lig'de uzun yıllar mücadele eden Ak, futbolculuk kariyerinin ardından teknik ekiplerde de görev almaya başladı.

Orhan Ak, futbolculuk kariyerinden sonra antrenörlük alanında ilerleyerek Türk futbolunda farklı görevler üstlendi. Bu süreçte çeşitli teknik direktörlerin ekiplerinde yardımcı antrenör olarak çalıştı.

ORHAN AK HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Orhan Ak kimdir? Türk eski futbolcu ve teknik direktör yardımcısıdır.

Orhan Ak kaç yaşında? 29 Eylül 1979 doğumlu olan Orhan Ak, 2026 itibarıyla 46 yaşındadır.

Orhan Ak nereli? Orhan Ak, Sakarya doğumludur.

Orhan Ak Galatasaray’da oynadı mı? Evet, Orhan Ak futbolculuk kariyerinde Galatasaray formasını giymiştir.

Orhan Ak hangi mevkide oynadı? Orhan Ak, ağırlıklı olarak savunma bölgesinde görev yapmıştır.