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Organize İşler: Karun Hazinesi, sinema serisinin ardından izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Netflix'te yayınlanacak yapımın ilk fragmanı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, yeni hikâyede Asım Noyan ve ekibinin etrafında gelişen olaylar öne çıkıyor. Peki, Organize İşler Karun Hazinesi dizi mi film mi? Detaylar...

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ DİZİ Mİ, FİLM Mİ?

Organize İşler: Karun Hazinesi, film değil dizi formatında hazırlanıyor. Organize İşler evreninin iki filmlik sinema macerasının ardından yeni yapım Netflix için dizi formatında izleyiciyle buluşacak.

Yapım, Netflix'te sekiz bölümlük dizi olarak yayınlanacak. Hikâyede Organize İşler serisinin öne çıkan karakterlerinden Asım Noyan ve ekibi yeniden merkezde yer alacak.

İlk fragmanda klasik Organize İşler mizahının modern bir üslupla ele alındığı görülürken, karakterlerin tanıtımına da ağırlık veriliyor. Yapımın senaryosunda Yılmaz Erdoğan'ın imzası bulunurken, yapımcılığını BKM üstleniyor.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ KONUSU NEDİR?

Organize İşler: Karun Hazinesi, Asım Noyan ekibinin Karun Hazinesi etrafında şekillenen büyük bir soygun planını konu alıyor.

Hikâyenin merkezinde gizemli hazine ve bu hazineye ulaşmak için yürütülen plan yer alıyor. Asım Noyan ve ekibinin dahil olduğu olaylar; aksiyon, mizah ve entrikanın bir arada bulunduğu bir maceraya dönüşüyor.

Yeni yapımda karakterlerin Karun Hazinesi çevresinde gelişen olaylarla karşı karşıya kalması ve bu süreçte ortaya çıkan gelişmeler hikâyenin temelini oluşturuyor.

İlk fragmanda da karakterlerin tanıtımına odaklanılırken, Organize İşler serisinin kendine özgü mizah anlayışının yeni yapımda modern bir üslupla ele alındığı görülüyor.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ OYUNCU KADROSU

Organize İşler: Karun Hazinesi oyuncu kadrosunda deneyimli ve genç isimler bir arada bulunuyor. Dizinin kadrosunda Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar ve Bensu Soral'ın yanı sıra çok sayıda oyuncu yer alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Demet Akbağ

Kıvanç Tatlıtuğ

Uraz Kaygılaroğlu

Selim Bayraktar

Bensu Soral

Burcu Özberk

Rıza Kocaoğlu

Ekin Türkmen

Menderes Samancılar

Şükran Ovalı

Ersin Korkut

İlk fragmanda ayrıca Menderes Samancılar, Şükran Ovalı, Ersin Korkut ve Onur Akbay gibi isimler de görülüyor.

Yapımın senaryosunda Yılmaz Erdoğan'ın imzası bulunurken, yapımcılığını BKM üstleniyor.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Organize İşler: Karun Hazinesi, 16 Ekim 2026 Cuma günü Netflix'te yayınlanacak. Yapım, izleyiciyle Netflix platformunda buluşacak.

İlk fragmanın yayınlanmasının ardından dizinin yayın tarihi de merak edilen başlıklar arasında yer aldı. Netflix'te yayınlanacak olan yapımın ilk bölümü 16 Ekim 2026 tarihinde izlenebilecek.

Organize İşler: Karun Hazinesi, iki filmlik sinema macerasının ardından dizi formatında devam eden yeni hikâyesiyle izleyici karşısına çıkacak.