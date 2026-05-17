Türk futbolunda sezonun en kritik mücadelelerinden biri olarak gösterilen Nesine 3. Lig yükselme play-off finali, büyük bir heyecana sahne oldu. Ayvalıkgücü Belediyespor ile 52 Orduspor FK arasında oynanan final karşılaşması yalnızca bir maç değil, aynı zamanda iki kulübün sezon boyunca verdiği emeğin son perdesi niteliğindeydi. Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan 52 Orduspor FK, adını Nesine 2. Lig’e yazdırmayı başarırken Ordu futbolu için de tarihi bir başarıya imza atıldı. Peki, Orduspor Ayvalıkgücü turu kim geçti, Orduspor 2. Lige çıktı mı, Ayvalıkgücü 2. Lige çıktı mı? Orduspor elendi mi, Ayvalıkgücü elendi mi? Detaylar...

ORDUSPOR AYVALIKGÜCÜ TURU KİM GEÇTİ?

Nesine 3. Lig yükselme play-off finalinde kazanan taraf 52 Orduspor FK oldu. Ayvalıkgücü Belediyespor karşısında mücadeleden 2-1 galip ayrılan Ordu temsilcisi, turu geçen ve 2. Lig biletini alan takım olarak dikkat çekti.

Karşılaşmanın ilk bölümünde oyunun kontrolünü ele alan Ayvalıkgücü Belediyespor, 35. dakikada Yavuz Selim Taşer’in attığı golle öne geçti. İlk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan Balıkesir temsilcisi, soyunma odasına avantajlı girse de ikinci yarıda oyunun dengesi tamamen değişti.

52 Orduspor FK, özellikle orta saha organizasyonlarında tempoyu yükselterek rakip savunmayı baskı altına aldı. Mücadelenin 68. dakikasında Emre Gemici’nin golüyle eşitliği sağlayan mor-beyazlı ekip, moral üstünlüğünü de eline geçirdi.

Dakikalar 80’i gösterdiğinde sahneye çıkan Aykut Sarıdoğan, attığı golle takımını 2-1 öne taşıdı. Kalan bölümde Ayvalıkgücü Belediyespor baskısını artırsa da aradığı golü bulamadı. 90+1’de Batuhan Akyüz’ün ağlara gönderdiği top ise ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla birlikte play-off finalini kazanan 52 Orduspor FK, Nesine 2. Lig’e yükselen ekip oldu.

ORDUSPOR AYVALIKGÜCÜ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Final düdüğüyle birlikte oyuncular ve taraftarlar büyük coşku yaşarken Ordu futbolu adına unutulmaz bir başarı hikâyesi ortaya çıktı. 52 Orduspor FK, play-off maratonunda gösterdiği mücadeleyle yalnızca bir üst lige çıkmadı, aynı zamanda sezonun en dikkat çeken başarılarından birine imza attı.