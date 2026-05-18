Ticaret Bakanlığından yurt dışında kazanılan ödüllerin gümrük işlemlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Ticaret Bakanlığı, yurt dışında kazanılan ödül, kupa ve madalyaların gümrük işlemlerinde, uluslararası yarışmada kazanıldığını gösteren belgenin kargo veya posta idaresine iletilmesi gerektiğini bildirdi. Sembolik ve ticari olmayan gönderilerde gümrük muafiyeti uygulanıyor.

Ticaret Bakanlığı, yurt dışında kazanılan ödüllerin gümrük işlemlerinde, söz konusu eşyanın uluslararası bir yarışmada kazanıldığını gösteren belgenin gümrük idaresine sunulmak üzere operatör hızlı kargo firmasına veya ilgili posta idaresine iletilmesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil ederek başarı elde eden vatandaşların adına yurt dışından gönderilen ödül, kupa, madalya ve benzeri eşyanın gümrük işlemlerinin, ilgili mevzuat kapsamında kolaylaştırılmış usullerle yürütüldüğü belirtildi.

Gümrük Kanunu'nun bu konudaki hükümlerine işaret edilen açıklamada, yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesi'nde bulunan kişilere, herhangi bir alandaki faaliyetlerini takdir amacıyla yabancı ülkelerde verilen ve esas olarak sembolik nitelik taşıyan ödül, kupa, madalya ve benzeri eşya için gümrük muafiyeti uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda yurt dışında yarışmalarda kazanılan ödül, kupa, madalya ve benzeri eşyanın, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'ye gönderilebildiği ifade edildi.

Belgelerin ibrazı, gümrük işlemleri ve teslim süreçlerine ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alıcı tarafından, söz konusu eşyanın uluslararası bir yarışmada kazanıldığını gösteren belge ve evrakların gümrük idaresine sunulmak üzere operatör hızlı kargo firmasına veya ilgili posta idaresine iletilmesi gerekmektedir. Gönderinin sembolik nitelik taşıması ve gayri ticari amaçlı olduğunun değerlendirilmesi halinde eşya, muafiyet kapsamında işlem görmektedir. Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen gönderilerde gümrük beyanı, işlem süreçleri ve teslim işlemleri, operatör hızlı kargo firması veya posta idaresi tarafından yerine getirilmektedir. Mevzuatta belirtilen şartların sağlanması halinde, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma girişinde gümrük vergileri aranmamakta ve eşya alıcısına teslim edilmektedir. Bakanlık olarak uluslararası platformlarda ülkemizi gururlandıran vatandaşlarımızın yanında olmaya ve tüm süreçleri mevzuat çerçevesinde hızlı, şeffaf ve kolaylaştırıcı bir anlayışla yürütmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
