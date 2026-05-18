Haberler

Zeynep Sönmez "en iyi dereceli" Türk tenisçi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA sıralamasında 59. sıraya yükselerek Türk tenis tarihinin en iyi derecesini elde etti. 24 yaşındaki sporcu, Çağla Büyükakçay'ın 2016'daki 60. sıra rekorunu geride bıraktı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59'unculuğa yükseldi.

Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasman listesinde 6 basamak yukarı çıktı.

Son katıldığı turnuva Roma Açık'a 2. turda veda eden 24 yaşındaki sporcu, 2016'nın eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakçay'ı geçerek rekorun sahibi oldu.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Günlerdir gözaltında olan Rasim Ozan Kütahyalı için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küme düşen takımın taraftarları sahayı bastı, teknik direktörü dövdü

Küme düşen takımın taraftarları sahayı bastı, ünlü teknik adamı dövdü
Şehit edilen 2 polisimizle ilgili kahreden detay

Şehit edilen 2 polisimizle ilgili kahreden detay
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek'in kızı çıktı

Büyük tepki çekmişti! Bu görüntüdeki isim, ünlü şarkıcının kızı çıktı

İsrail'in İran'a saldırılar için Irak'ta 'ikinci gizli karakol kurduğu' iddiası

Çölün ortasına iki karakol birden kurmuşlar! Hem de burnumuzun dibinde
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Demokrat adayın twerk görüntüleri ABD'yi karıştırdı

Seçim vaatlerinin önüne geçen dans
Kutlamalara damga vuran olay! Küfürlü pankart açıp saatlerce taşıttılar

Normal pankart zannettiler, gerçeği öğrenince şoke oldular