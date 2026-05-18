Zeynep Sönmez "en iyi dereceli" Türk tenisçi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA sıralamasında 59. sıraya yükselerek Türk tenis tarihinin en iyi derecesini elde etti. 24 yaşındaki sporcu, Çağla Büyükakçay'ın 2016'daki 60. sıra rekorunu geride bıraktı.
Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasman listesinde 6 basamak yukarı çıktı.
Son katıldığı turnuva Roma Açık'a 2. turda veda eden 24 yaşındaki sporcu, 2016'nın eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakçay'ı geçerek rekorun sahibi oldu.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan