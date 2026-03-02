Ordu okullar tatil mi, 3 Mart Salı Ordu'da okul yok mu (ORDU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Ordu'da okul yok mu, 3 Mart Salı günü dersler iptal mi edildi? Karadeniz üzerinden gelen dondurucu soğuklar binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Ordu Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 3 Mart Salı Ordu okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

ORDU HAVA DURUMU

Ordu'da 3 Mart Salı günü hava genellikle parçalı bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde hafif yerel yağmur ihtimali bulunuyor, öğleden sonra ise hava zaman zaman açacak.

Sıcaklıklar gündüz 10–13°C civarında seyredecek, gece ise 5°C dolaylarında olacak. Rüzgâr kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek. Özellikle yüksek kesimlerde sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir, vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.

Gün boyunca bulutlu havanın hâkim olacağı Ordu'da akşam saatlerinde yağış beklenmiyor, hava nispeten açık olacak.

ORDU OKULLAR TATİL Mİ?

3 Mart Salı günü içinresmi makamlardan tatil duyurusu geldi.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezine uzak ilçelerde yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle önlemler alındığı bildirildi. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması istendi.

İLÇELERDE TAŞIMALI EĞİTİME MOLA

Açıklamada, Akkuş, Gölköy, Gürgentepe ve İkizce ilçelerinin tamamında, Çaybaşı ve Ulubey ilçelerinin bazı okullarında yarın taşımalı eğitime ara verileceği duyuruldu. Öğrencilerin güvenliği ön planda tutularak bu kararın alındığı belirtildi.

KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN

Valilik açıklamasında, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan personelin idari izinli sayılacağı bildirildi. Ayrıca, çocuğu anaokulu veya kreşe giden kadın personel de aynı kapsamda izinli olacak.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, vatandaşların zorunlu haller dışında yola çıkmamaları, trafik ve hava koşullarına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayanların dikkatli olması gerektiği belirtildi.