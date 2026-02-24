Ordu okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Ordu'da okul yok mu (ORDU VALİLİĞİ)?

Ordu'da okul yok mu, 25 Şubat Çarşamba günü dersler iptal mi edildi? Karadeniz üzerinden gelen dondurucu soğuklar binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Ordu Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 25 Şubat Çarşamba Ordu okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

ORDU HAVA DURUMU

Ordu'da 25 Şubat Salı günü hava durumunun çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren etkili olması öngörülen hafif yağmurun, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

Gün içerisinde hava sıcaklığının en yüksek 10 derece, en düşük ise 5 derece civarında seyredeceği bildirildi. Nem oranının yüksek olması nedeniyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin bir havanın hissedileceği belirtiliyor.

Rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, kıyı kesimlerinde deniz ulaşımını olumsuz etkileyecek önemli bir durum öngörülmüyor. Yetkililer, iç ve yüksek kesimlerde yer yer buzlanma riskine karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Meteoroloji verilerine göre, Ordu'da hafta boyunca parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması, sıcaklıklarda ise belirgin bir değişiklik yaşanmaması bekleniyor.

ORDU OKULLAR TATİL Mİ?

25 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.