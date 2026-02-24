Haberler

Ordu okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Ordu'da okul yok mu (ORDU VALİLİĞİ)?

Ordu okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Ordu'da okul yok mu (ORDU VALİLİĞİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sonrası veliler ile öğrenciler "25 Şubat Çarşamba Ordu'da okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve ulaşım sorunlarının artması üzerine Ordu Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika okul durumunu haberimizden anlık takip edebilirsiniz.

Ordu'da okul yok mu, 25 Şubat Çarşamba günü dersler iptal mi edildi? Karadeniz üzerinden gelen dondurucu soğuklar binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Ordu Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 25 Şubat Çarşamba Ordu okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

ORDU HAVA DURUMU

Ordu'da 25 Şubat Salı günü hava durumunun çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren etkili olması öngörülen hafif yağmurun, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

Gün içerisinde hava sıcaklığının en yüksek 10 derece, en düşük ise 5 derece civarında seyredeceği bildirildi. Nem oranının yüksek olması nedeniyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin bir havanın hissedileceği belirtiliyor.

Rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, kıyı kesimlerinde deniz ulaşımını olumsuz etkileyecek önemli bir durum öngörülmüyor. Yetkililer, iç ve yüksek kesimlerde yer yer buzlanma riskine karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Meteoroloji verilerine göre, Ordu'da hafta boyunca parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması, sıcaklıklarda ise belirgin bir değişiklik yaşanmaması bekleniyor.

Ordu okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Ordu'da okul yok mu (ORDU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

ORDU OKULLAR TATİL Mİ?

25 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor

Açıklaması Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Oraya saldırmaya çalışıyorlar
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Katliam gibi kaza, çocukları hayattan kopardı
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi

Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı

Hakemlerin bu pozisyonda konuştuğu her şey açıklandı
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı

Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Fenerbahçe'de kırmızı alarm

Fenerbahçe'de kırmızı alarm
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı

Hakemlerin bu pozisyonda konuştuğu her şey açıklandı
Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor

Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor
Luciano Spalletti, Galatasaray karşısında turun anahtarını açıkladı

Spalletti: Yarın Galatasaray'a karşı...