Ordu okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma Ordu yarın okullar tatil mi? Ordu Valiliği kar tatili açıklaması!

Ordu okullar tatil mi son dakika! Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının eğitim faaliyetlerini etkilediği bildirildi. Bu kapsamda il genelinde 2 Ocak 2026 Cuma günü için geçerli olacak uygulamanın detayları paylaşıldı.

Ordu Valiliği açıklamasına göre; Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe ve Ulubey ilçelerinin tamamında 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Bu ilçelerdeki resmi ve özel eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezleri de karar kapsamına alındı.

Fatsa ve Ünye ilçelerinde ise tatil kararı tüm ilçeyi kapsamadı. Fatsa'da belirli ilkokul, ortaokul ve özel eğitim okulları ile ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için eğitim-öğretime ara verildi. Ünye'de ise listede yer alan okullar ile bazı mahallelerden taşıma yoluyla gelen öğrenciler ve özel eğitim öğrencileri için aynı gün tatil uygulandı.

Ordu Valiliği açıklaması şöyledir:

İlimiz genelinde dün başlayan ve halen devam eden yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle;

Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey ilçelerimizin tamamında,

Fatsa ilçemizin; Yalıköy İlkokulu/Ortaokulu, Aslancami İlkokulu, Ilıca İlkokulu/Ortaokulu, Meşebükü İlkokulu/Ortaokulu, Kulak Çetirtepe İlkokulu/Ortaokulu, Hatipli İlkokulu/Ortaokulu, İslamdağ İlkokulu/ Ortaokulu/İHO, Geyikçeli İlkokulu/Ortaokulu, Bolaman İlkokulu/Ortaokulu, Yassıtaş Özel Eğitim Meslek Okulu, Hasan Yahşi İlkokulu/Ortaokulu ile İlçe merkezindeki okullara taşıma kapsamında gelen İlkokul-Ortaokul-Lise öğrencileri ve Özel Eğitim Okullarına tatil edilen bölgelerden taşıma yoluyla gelen öğrenciler için,

Ünye ilçemizin; Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Yeşilkent Şehit Mustafa Güler İlkokulu/Ortaokulu, Fatih Meydan İlkokulu/Ortaokulu, Tekkiraz İlkokulu, Tekkiraz Ortaokulu/İHO, Tekkiraz Anadolu Lisesi, İnkur İlkokulu/Ortaokulu, Şehit İsmail Ustaoğlu İlkokulu/Ortaokulu, Erenyurt İlkokulu ile Fevzi Çakmak Ortaokulu/Fevzi Çakmak İHO, Şehit Hüseyin Başaran İlkokulu, Ünye İHO, Yusuf Bahri AİHL, Ünye AİHL okullarına taşımayla gelen öğrenciler ve Özel Eğitim Okullarına İkizce/Devecik-Kaynartaş-Düzmeşe Mahalleleri, Çaybaşı İlçesi, Ünye-Pelitliyatak, Yenikent Mahallelerinden taşıma yoluyla gelen öğrenciler için,

Tamamen tatil kararı alınan ilçelerimizdeki resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde;

kısmen tatil kararı alınan ilçelerimizde belirtilen eğitim-öğretim kurumlarında; 2 Ocak 2026 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan; hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.