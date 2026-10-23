ORC kimin, ORC anketinin sahibi kim?

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ORC Araştırma, uzun yıllardır seçim anketleri yayımlayan bir kamuoyu araştırma şirketi. Şirketin kamuoyundaki en bilinen ismi, Genel Müdür Mehmet Pösteki. Pösteki, ORC’nin araştırma sonuçlarını televizyon programlarında ve sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaşıyor. İşte ORC Araştırma hakkında bilinenler.

ORC ARAŞTIRMA KİMİN?

ORC Araştırma’nın kamuoyunda en çok tanınan yüzü, şirketin Genel Müdürü Mehmet Pösteki. Şirketin ortaklık yapısına ve kurucu kadrosuna ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor. ORC’nin anket sonuçları ve değerlendirmeleri ise uzun süredir Pösteki tarafından duyuruluyor.

MEHMET PÖSTEKİ KİMDİR?

Mehmet Pösteki, ORC Araştırma’nın Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Pösteki, özellikle seçim dönemlerinde televizyon programlarına konuk olarak anket sonuçlarını değerlendiriyor ve sosyal medyada seçmen eğilimlerine ilişkin paylaşımlar yapıyor.

ORC 2023 SEÇİMLERİNDE NE DEMİŞTİ?

ORC Araştırma, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yayımladığı anketlerle de geniş yankı uyandırmıştı. Mehmet Pösteki, o dönem yaptığı açıklamalarda Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi ilk turda kazanabileceğini ya da seçimin kıl payı ikinci tura kalabileceğini öne sürmüştü. Seçimde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turda yeniden cumhurbaşkanı seçilmişti. Bu nedenle ORC’nin 2023 tahminleri, anket şirketlerinin güvenilirliğine ilişkin tartışmalarda sıkça hatırlatılıyor.