Haberler

Oosterwolde neden yok, Başakşehir maçında neden oynamıyor?

Oosterwolde neden yok, Başakşehir maçında neden oynamıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oosterwolde neden yok, neden oynamıyor? Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'e konuk oluyor. Namağlup unvanını koruyan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmana 9 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda ulaştıkları 32 puanla ikinci sırada çıkıyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, zirve takibini sürdürdüğü ligde sahaya üç önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.

OOSTERWOLDE NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Bu kartın ardından Süper Lig'de bir maçlık ceza alan oyuncu, RAMS Başakşehir karşısında takımını yalnız bırakacak. Teknik heyetin planlamasında yer alan futbolcunun yokluğu, savunma hattında zorunlu bir değişikliğe yol açtı ve sarı-lacivertlilerin kadro yapılanmasında farklı bir düzenleme yapılmasına neden oldu.

Cezası nedeniyle kadroda yer almayan Oosterwolde'nin yanı sıra takımda başka eksiklerin bulunması, Fenerbahçe'nin maç kadrosunu belirlerken alternatif seçenekleri sınırladı. Oosterwolde'nin yerine bu maçta Yiğit Efe forma giyecek. Oosterwolde'nin cezasını tamamlamasının ardından takıma yeniden dönmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir maçı öncesi üç eksik bulunuyor. Galatasaray maçında hakareti nedeniyle PFDK tarafından 3 maç ceza alan Mert Hakan Yandaş, ligin ilk yarısında forma giyemeyecek. Aynı karşılaşmada sarı kart gören Oosterwolde ise cezalı olduğu için kadroda yer almıyor. Bu iki oyuncunun yokluğu, orta saha ve savunma hattında değişiklik yapılmasını zorunlu kıldı.

Oosterwolde neden yok, Başakşehir maçında neden oynamıyor?

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan Çağlar Söyüncü ise bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Milli futbolcunun durumu toparlanma sürecine bağlı olarak değerlendiriliyor ve RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giymesi mümkün değil. Takımdan ayrı çalışan oyuncunun dönüş tarihiyle ilgili verilen bilgiler doğrultusunda tedavi programı devam ediyor.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Mahalle isimleri bile belli oldu! İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor

İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor! Mahalle isimleri bile belli oldu
İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi

İstanbul'un parası bu şekilde çöpe gitti! Hepsi hurda oldu
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
1.5 yıldır sürekli hıçkırıyor! Doktorlar bile çare olamadı

1.5 yıldır sürekli hıçkırıyor! Doktorlar bile çare olamadı
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.