Oosterwolde neden yok, Başakşehir maçında neden oynamıyor?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, zirve takibini sürdürdüğü ligde sahaya üç önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.

OOSTERWOLDE NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Bu kartın ardından Süper Lig'de bir maçlık ceza alan oyuncu, RAMS Başakşehir karşısında takımını yalnız bırakacak. Teknik heyetin planlamasında yer alan futbolcunun yokluğu, savunma hattında zorunlu bir değişikliğe yol açtı ve sarı-lacivertlilerin kadro yapılanmasında farklı bir düzenleme yapılmasına neden oldu.

Cezası nedeniyle kadroda yer almayan Oosterwolde'nin yanı sıra takımda başka eksiklerin bulunması, Fenerbahçe'nin maç kadrosunu belirlerken alternatif seçenekleri sınırladı. Oosterwolde'nin yerine bu maçta Yiğit Efe forma giyecek. Oosterwolde'nin cezasını tamamlamasının ardından takıma yeniden dönmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir maçı öncesi üç eksik bulunuyor. Galatasaray maçında hakareti nedeniyle PFDK tarafından 3 maç ceza alan Mert Hakan Yandaş, ligin ilk yarısında forma giyemeyecek. Aynı karşılaşmada sarı kart gören Oosterwolde ise cezalı olduğu için kadroda yer almıyor. Bu iki oyuncunun yokluğu, orta saha ve savunma hattında değişiklik yapılmasını zorunlu kıldı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan Çağlar Söyüncü ise bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Milli futbolcunun durumu toparlanma sürecine bağlı olarak değerlendiriliyor ve RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giymesi mümkün değil. Takımdan ayrı çalışan oyuncunun dönüş tarihiyle ilgili verilen bilgiler doğrultusunda tedavi programı devam ediyor.