İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP’li Balçova Belediyesi’ne operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile annesi Meryem Yiğit’in gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmanın ayrıntıları kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, Meryem Yiğit’in kim olduğu, ailesi ve yaşamına ilişkin bilgiler de merak konusu oldu. Peki, Onur Yiğit ile annesi Meryem Yiğit kimdir, eşi kim, ne iş yapıyor? Meryem Yiğit neden gözaltına alındı? Detaylar...

ONUR YİĞİT İLE ANNESİ MERYEM YİĞİT KİMDİR?

Onur Yiğit, Balçova Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyon sonrasında adı gündeme gelen isimlerden biri olmuştur.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişiler arasında Onur Yiğit’in annesi Meryem Yiğit’in de bulunduğu öğrenildi. Ancak kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda Meryem Yiğit’in yaşamı, eğitimi veya kariyer geçmişine ilişkin detaylı bir bilgi paylaşılmış değildir.

Operasyon sonrasında Meryem Yiğit’in ismi kamuoyunda daha fazla araştırılmaya başlanırken, mevcut bilgiler ailesi ve soruşturma sürecindeki konumuyla sınırlı kalmaktadır.

MERYEM YİĞİT'İN EŞİ KİM?

Meryem Yiğit’in eşi, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in babası olan Ali Yiğit’tir.

Ali Yiğit, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski İzmir Milletvekili olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda iş insanı kimliğiyle de bilinmektedir.

MERYEM YİĞİT NE İŞ YAPIYOR?

Meryem Yiğit’in mesleği ya da çalışma hayatına ilişkin kamuoyuna açıklanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

MERYEM YİĞİT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP’li Balçova Belediyesi’ne operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile annesi Meryem Yiğit’in gözaltına alındığı öğrenildi. Yetkililer tarafından operasyonun detaylarına ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Ancak mevcut bilgiler doğrultusunda Meryem Yiğit hakkında gözaltı kararına neden olan spesifik bir suçlama veya soruşturma detayı kamuoyuyla paylaşılmış değildir. Bu nedenle gözaltı gerekçesine ilişkin kesin bilgi için soruşturma makamlarından yapılacak resmi açıklamalar beklenmektedir.

Soruşturma süreci devam ederken, kamuoyuna yansıyan bilgiler yalnızca Balçova Belediyesi’ne yönelik operasyon ve gözaltı işlemleriyle sınırlı bulunmaktadır.