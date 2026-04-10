Onuachu sakatlandı mı, Onuachu Alanyaspor maçında yok mu, Onuachu kaç maç yok?

Trabzonspor taraftarlarını üzen son dakika haberi, Corendon Alanyaspor maçı öncesinde geldi. Bordo-mavili ekibin en önemli gol silahı Paul Onuachu, bugün gerçekleştirilen antrenmanda sol uyluk bölgesinde hissettiği şiddetli ağrı ve sertlik nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktı. Sağlık Kurulu tarafından yapılan ilk kontrollerin ardından kas yaralanması şüphesiyle yıldız oyuncu, Alanyaspor deplasman kamp kadrosundan resmen çıkarıldı.

TRABZONSPOR'DA PAUL ONUACHU ŞOKU: ALANYASPOR MAÇI ÖNCESİ KADRODAN ÇIKARILDI

Trendyol Süper Lig’de zirve mücadelesini sürdüren Trabzonspor, kritik Alanyaspor deplasmanı öncesinde golcü oyuncusu Paul Onuachu’dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Bordo-mavili ekibin bugün gerçekleştirdiği antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşayan Nijeryalı yıldızın, sağlık ekibi tarafından yapılan incelemeler sonucunda maç kadrosunda yer almamasına karar verildi. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililerde, hücum hattının en önemli isminin yokluğu planları altüst etti.

SAĞLIK KURULUNDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: KAS YARALANMASI ŞÜPHESİ

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Paul Onuachu’nun son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Beşir, yaptığı açıklamada oyuncunun antrenman sırasında sol uyluk ön üst kas grubunda ani bir ağrı ve sertlik hissettiğini belirtti. Yapılan ilk klinik değerlendirmeler sonucunda kas yaralanması şüphesi üzerinde durulduğunu ifade eden Beşir, risk almamak adına oyuncunun Corendon Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldığını resmen duyurdu.

ONUACHU KAÇ MAÇ YOK? TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Bordo-mavili taraftarların en çok merak ettiği "Onuachu ne zaman dönecek?" sorusu için tedavi süreci vakit kaybedilmeden başlatıldı. Kulüp doktorları tarafından oyuncunun kasındaki hasarın boyutunu belirlemek üzere ileri tetkiklerin (MR) yapılacağı öğrenildi. İlk gelen bilgilere göre oyuncunun tedavisine hemen başlandığı, sahalardan ne kadar uzak kalacağının ise yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

FORVET HATTINDA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Onuachu’nun kadrodan çıkarılmasıyla birlikte Trabzonspor’un Alanyaspor karşısındaki hücum kurgusunda zorunlu değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Takımın gol yollarındaki en etkili silahından mahrum kalacak olması, teknik heyeti alternatif isimler üzerinde çalışmaya itti. Bordo-mavili ekibin bu önemli eksikliğe rağmen deplasmandan nasıl bir sonuçla döneceği futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kamp kadrosu şu şekilde: