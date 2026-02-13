Onlyfans operasyonu isim listesi, Onlyfans'tan yakalananlar kim?

Ülke genelinde dijital platformlara yönelik denetimler artarken, OnlyFans operasyonu kamuoyunun gündemine oturdu. Operasyon kapsamında birçok kullanıcı ve içerik üreticisinin isimleri tespit edildi. Yetkililer, yasa dışı içerik paylaşımı yaptığı belirlenen kişilerin kimliklerini açıklarken, platform üzerindeki güvenlik ve yasal sorumluluk konuları yeniden tartışılmaya başlandı.

İSTANBUL'DA ONLYFANS OPERASYONU: 16 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda "Suç Gelirlerini Aklama" ve "Müstehcenlik" suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyonda, müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

ONLYFANS'A VPN ÜZERİNDEN ERİŞİM SAĞLANMIŞ

Yapılan soruşturma kapsamında, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişimi engellenen OnlyFans platformuna, IP adresi değişikliğiyle erişim sağlandığı belirlendi. Şüphelilerin, platformda cinsel içerikli paylaşımlar yaparak takipçilerini ücret karşılığı özel içeriklere yönlendirdiği ortaya çıktı.

ÜCRET KARŞILIĞI ÖZEL İÇERİKLERE YÖNLENDİRME

Soruşturma raporlarına göre, şüpheliler herkese açık sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak, takipçileri ücret karşılığı özel içeriklere yönlendirdi. Ayrıca bu paylaşımlar anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden de özendirildi. Bu yöntemle, içeriklere erişimi artırıp daha fazla kazanç sağladıkları tespit edildi.

MAL VARLIKLARI TESPİT EDİLDİ: 300 MİLYON TL

Şüphelilerin müstehcen içeriklerden elde ettiği gelirleri taşınır/taşınmaz, araç, bitcoin, altın ve banka hesapları üzerinden yatırım yaptıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilere ait 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 aracın toplam değerinin yaklaşık 257 milyon TL olduğu, şirketlerin sermaye piyasa değerleriyle birlikte toplam değerin 300 milyon TL civarında olduğu ifade edildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Edremit, Gölcük ve Samsun'da düzenlenen operasyonla 25 şüpheli ve 2 şirkete el konuldu. Gözaltına alınan 16 kişi arasında yurt dışında bulunan şüpheliler de bulunuyor. Operasyon sırasında polis ekipleri şüphelilerin adreslerine giderek tek tek gözaltı işlemini gerçekleştirdi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmanın koordineli ve çok yönlü olarak devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, yasaklı platforma VPN ile erişim sağlandığı, ücret karşılığı müstehcen içeriklerin paylaşıldığı ve elde edilen gelirlerin çeşitli yatırım araçlarıyla değerlendirildiği belirtildi.

İşte operasyonda gözaltı kararı verilen isimlerin tamamı:

• AZRANUR AY VANDAN

• EBRU ARMAN (Başka bir soruşturmadan tutuklu)

• MELTEM BAKIR

• GİZEM AVCI

• YAĞMUR ŞİMŞEK

• ÖZNUR GÜVEN

• CANSU BADE TAŞ

• KÜBRA YURDAKUL

• ARZU YILMAZ

• CEYDA ERSOY (Başka bir soruşturmadan tutuklu)

• DERİN GÜR

• DİLBER DOĞAN

• EDA ALBOYA (Başka bir soruşturmadan tutuklu)

• EME NUR SÜDER

• KADRİYE DEĞİRMENCİ

• LİNA SU ÖZGEN

• YAPRAK MERİÇ YÜCEL

• NİSANUR KAVAK

• TUĞÇE CANSU PARLAK

• TÜLİN ARIKOĞLU

• ZEYNEP ALKAN (Yurt dışı)

• GİZEM BAĞDAÇİÇEK (Yurt dışı)

• MERVE TAŞKIN (Yurt dışı)

• BURÇİN EROL (Yurt dışı)

• SERPİL CANSIZ (Yurt dışı)