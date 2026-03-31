Türkiye’ye karşı yürüttüğü casusluk faaliyetleri nedeniyle uzun süredir aranan Önder Sığırcıkoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Suriye istihbarat birimlerinin koordineli operasyonu sonucunda Suriye-Lübnan sınırında yakalandı. Yaklaşık 12 yıldır firari olan Sığırcıkoğlu’nun yakalanması, çok katmanlı bir istihbarat sürecinin sonucu olarak dikkat çekti. Yakalanmasının ardından Türkiye’ye getirilen Sığırcıkoğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrası Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adliyesine sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, daha sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı ve “siyasal ve askeri casusluk” suçundan tutuklandı. Peki, Önder Sığırcıkoğlu kimdir? MİT tarafından yakalanan firari Önder Sığırcıkoğlu ne yaptı, neden aranıyordu? Detaylar...

ÖNDER SIĞIRCIKOĞLU KİMDİR?

Önder Sığırcıkoğlu, ilk olarak 2011 yılında Suriye’de yaşanan kritik bir olayla gündeme geldi. Özgür Suriye Ordusu komutanları Hüseyin Harmoush ve Mustafa Kassum’un kaçırılarak Esad rejimine teslim edilmesi sürecinde aktif rol oynadığı tespit edildi. Bu olayın ardından Harmoush’un işkence sonucu hayatını kaybetmesi, dosyanın seyrini değiştiren en önemli gelişmelerden biri oldu.

Yaşanan bu gelişmeler sonrası açılan davada Sığırcıkoğlu, 2013 yılında “Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cezaevinde geçirdiği süre uzun sürmedi ve 2014 yılında Osmaniye Açık Cezaevi’nden firar etti.

Firar sürecine ilişkin yapılan incelemelerde, dosya bilgilerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, ceza süresinin hatalı hesaplandığı ve izin süreçlerinde ciddi aksaklıklar yaşandığı tespit edildi. Ayrıca, iddianamenin 2014 yılında “MİT tırları” davasında görevli FETÖ mensubu savcı Özcan Şişman tarafından düzenlendiği, sisteme eksik girilen müddetnamelerin ise infaz savcısı Yunus Baki tarafından imzalandığı belirlendi.

ÖNDER SIĞIRCIKOĞLU NE YAPTI, NEDEN ARANIYORDU?

Sığırcıkoğlu’nun aranmasının temelinde yalnızca firari olması değil, aynı zamanda Türkiye aleyhine yürüttüğü istihbarat faaliyetleri yer aldı. Firar ettikten sonra uzun yıllar boyunca Suriye, Rusya ve Lübnan’da saklandığı belirlenen Sığırcıkoğlu’nun hareketleri, MİT tarafından adım adım takip edildi.

Suriye’ye geçtikten sonra Esad rejimi istihbaratı tarafından koruma altına alınan Sığırcıkoğlu’nun, Türkiye lehine çalışan kişilerin kimlik ve hareket bilgilerini bu yapılarla paylaştığı tespit edildi. Aynı süreçte Türkiye’ye yönelik psikolojik operasyon faaliyetlerinde bulunduğu, sahte görüntülerle propaganda yaptığı ve medyada manipülatif içeriklerin yayılmasına katkı sağladığı belirlendi.

Sığırcıkoğlu’nun ayrıca THKP/C-Acilciler (Mukaveme-i Suriye) örgütü lideri Mihrac Ural ile bağlantı kurduğu ve Reyhanlı patlamalarının faili Yusuf Nazik ile yakın ilişki içerisinde olduğu ortaya çıktı. Bir dönem Nazik ile aynı evde kaldığı belirlenen Sığırcıkoğlu’nun, Nazik’in cezaevinden çıkarılması için Suriye istihbaratıyla olan ilişkilerini kullandığı tespit edildi. 2018 yılında MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirilen Nazik’in ifadesinde, Sığırcıkoğlu tarafından hapisten kurtarıldığını doğruladığı belirtildi.

Sığırcıkoğlu’nun Rusya istihbaratıyla da temas kurduğu ve Türkiye’ye ait stratejik ve hassas bilgileri paylaştığı tespitler arasında yer aldı. Tüm bu gelişmeler, hakkında yürütülen soruşturmanın kapsamını genişletti.

MİT tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında Sığırcıkoğlu’nun hareket profili detaylı şekilde çıkarıldı. Yapılan analizlerde, Suriye’den Lübnan’ın Cebel Muhsin bölgesine geçtiği, ardından Rusya’nın Krasnodar Bölgesi’ne yöneldiği ve Mısır üzerinden tekrar Lübnan’a döndüğü belirlendi.

Elde edilen son istihbarat bilgileri doğrultusunda, Sığırcıkoğlu’nun yeniden Suriye’ye geçmeye çalışacağı değerlendirildi. Bu gelişme üzerine MİT ile Suriye istihbarat birimleri arasında gizli bir operasyon planlandı. Sınır hattında koordineli şekilde yürütülen operasyon sonucunda Sığırcıkoğlu, Suriye-Lübnan sınırında yakalandı.

Öte yandan Sığırcıkoğlu’nun bir haber sitesine verdiği röportajda, Hüseyin Harmoush’u kendisinin kaçırdığını, bu eylemi Türkiye’nin Suriye politikasını yanlış bulduğu gerekçesiyle gerçekleştirdiğini ve operasyondan dolayı herhangi bir pişmanlık duymadığını ifade ettiği de dosyada yer alan bilgiler arasında bulunuyor.

