Beşiktaş JK içinde yürütülen yeniden yapılanma süreci kapsamında, kulübün futbol organizasyonunda önemli bir değişiklik gerçekleşti. Yapılan resmi açıklamaya göre Önder Özen, Futbol Direktörlüğü görevine getirildi. Peki, Önder Özen kimdir, hangi takımlı? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Önder Özen kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ÖNDER ÖZEN KİMDİR?

Önder Özen, futbolculuktan çok teknik ekip ve yönetim tarafındaki kariyeriyle tanınan bir futbol adamıdır. 17 Ekim 1969 tarihinde Eskişehir’de doğmuştur. Futbol kariyerini teknik direktörlük ve futbol organizasyonu alanında sürdürmüş, Türkiye futbolunda farklı görevlerde yer almıştır.

1997 yılında antrenörlük lisansını alan Özen, profesyonel kariyerine teknik ekiplerde başlamıştır. Ocak 2002 ile Mayıs 2008 yılları arasında Fenerbahçe S.K. bünyesinde ve Fenerbahçe A2 takımında antrenör olarak görev yapmıştır.

Daha sonraki süreçte Polatlı Bugsaşspor’da iki sezon teknik direktörlük görevini üstlenmiş, ardından 2009-2010 sezonunda Hacettepe takımını çalıştırmıştır. 2012 yılında ise NTV Spor ekranlarında yorumcu olarak futbol analizleriyle yer almıştır.

Son olarak Beşiktaş JK çatısı altında Futbol Direktörlüğü görevine getirilerek profesyonel yönetim kariyerine devam etmiştir.

ÖNDER ÖZEN HANGİ TAKIMLI?

Önder Özen’in futbolculuk geçmişi yerine daha çok teknik ekip ve yönetim kariyeri öne çıkmaktadır. Kariyeri boyunca farklı kulüplerde görev alması nedeniyle tek bir takım aidiyetinden ziyade profesyonel futbol organizasyonlarında görev alan bir isim olarak bilinmektedir.

Görev yaptığı kulüpler arasında Fenerbahçe S.K. ve Beşiktaş JK gibi Türkiye’nin büyük futbol kulüpleri yer almaktadır. Özellikle Beşiktaş JK bünyesinde daha önce de görev almış olması, kulüp içi futbol yapılanmasında tecrübeli bir isim olarak değerlendirilmesini sağlamıştır.

ÖNDER ÖZEN KAÇ YAŞINDA?

17 Ekim 1969 doğumlu olan Önder Özen, 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

ÖNDER ÖZEN NERELİ?

Önder Özen, Eskişehir doğumludur.