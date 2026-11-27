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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, sonuçlar saat kaçta belli olacak soruları şans oyunu meraklılarının gündeminde. On Numara çekilişi 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı, çekilişin ardından Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabilecek.

27 KASIM 2026 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Kasım 2026 Cuma On Numara çekiliş sonuçları:

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA?

On Numara çekilişi 27 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de gerçekleştirilecek. On Numara çekilişleri her hafta pazartesi ve cuma günleri yapılıyor. Bu nedenle 27 Kasım çekilişinin ardından bir sonraki çekiliş 30 Kasım Pazartesi günü yapılacak.

ON NUMARA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

On Numara sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor. Biletinde ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyenler, bilet seri numarasını sonuç sorgulama ekranına girerek kontrol yapabiliyor. Sonuçlar, yetkili satış noktalarından da öğrenilebiliyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ile 80 arasındaki sayılardan 10 tanesinin seçilmesiyle oynanan bir şans oyunu. Oyuncular tek bir kolonla oynayabileceği gibi birden fazla kolonla da şansını deneyebiliyor. Güncel kolon ücretine Milli Piyango Online ve yetkili satış noktaları üzerinden ulaşılabiliyor.

Sen Seç: Numaralarını kendisi belirlemek istemeyenler, kolonun altındaki SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyerek rastgele 10 numaradan oluşan bir kolon oluşturabiliyor.

Sistem Oyunu: Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenerek sistem oyunu oynanabiliyor. Sistem oyununda en az 11, en fazla 20 numara seçilebiliyor ve seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonlar ayrı kolonlar olarak oyuna dahil ediliyor.

Çoklu Çekiliş: Bu seçeneği işaretleyen oyuncular, aynı kuponla birden fazla çekilişe katılabiliyor.

İptal: Oynamaktan vazgeçilen bir kolon, kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek iptal edilebiliyor.

ON NUMARA'DA KAÇ BİLEN KAZANIR?

On Numara'da oynanan her kolonda çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7 ya da 6'sını doğru tahmin eden oyuncular ikramiye kazanıyor. Oyunun dikkat çeken özelliği ise hiçbir numarayı bilemeyen oyunculara da ikramiye verilmesi. 10 numaranın tamamını bilen talihli büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Aynı kategoride birden fazla kazanan olması halinde ikramiye kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılıyor.