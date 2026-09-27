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Ömür Usta konusu ne, Ömür Usta neyi anlatıyor?

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Ömür Usta konusu ne, Ömür Usta neyi anlatıyor?
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NOW TV'nin yeni dizisi Ömür Usta, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor ve "Ömür Usta konusu ne, Ömür Usta neyi anlatıyor?" soruları merak ediliyor. Ay Yapım imzalı dizide, erkek mesleği olarak görülen tamirciliği kendine iş edinen Ömür'ün, çocuklarını yoksulluktan kurtarmak için verdiği zorlu hayat mücadelesi anlatılıyor. Başrolünde Nurgül Yeşilçay'ın yer aldığı Ömür Usta'nın konusu, oyuncu kadrosu ve yayın detayları haberimizde.

Ömür Usta dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. İzleyiciler "Ömür Usta konusu ne, Ömür Usta neyi anlatıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Brezilya dizisi Fina Estampa'dan uyarlanan yapım, sanayi sitesinde oto tamirciliği yapan güçlü bir kadının, ailesine daha iyi bir gelecek sunmak için hayatın her köşesindeki engellere karşı ayakta kalma çabasını konu alıyor. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin rol aldığı Ömür Usta'nın hikâyesine dair tüm merak edilenleri derledik.

ÖMÜR USTA KONUSU NE?

Ömür Usta, eşinin onu terk etmesinin ardından evin tüm sorumluluğunu tek başına üstlenmek zorunda kalan Ömür'ün hayat hikâyesini anlatıyor. Erkek mesleği olarak bilinen oto tamirciliğini kendine iş edinen Ömür, sanayide ter dökerek evini geçindirir. Tek amacı, çocuklarının kimseye el açmadan başı dik bir hayat sürmesidir. Ancak tıp fakültesinde okuyan oğlu Mete'nin yoksulluktan kurtulma arzusu, Ömür'ün yıllardır emek verdiği hayalleri büyük bir sınava sokar.

METE'NİN SAKLADIĞI GERÇEK AİLEYİ SARSIYOR

İçinden geldiği mahalleden ve ailesinin yaşam koşullarından utanan Mete, zengin bir ailenin kızı olan İpek'e âşık olur. Kim olduğunu gizlemeye karar veren genç adam, birbirinden tamamen farklı iki dünyanın arasında kalır. Ancak Ömür'ün düzenini tehdit eden tek şey Mete'nin yalanları değildir. Büyük oğul Cüneyt'in içine düştüğü tehlikeli işler ve kızı Nazlı'nın yalnız başına göğüs germek zorunda kaldığı sarsıcı gerçekler, aileyi zor günlerin beklediğini gösterir.

ÖMÜR İLE TUNÇ'UN YOLLARI YENİDEN KESİŞİYOR

Hikâyenin öbür tarafında ise İpek'in nüfuzlu ve varlıklı babası Tunç yer alıyor. Ömür ile Tunç'un yıllar sonra hiç ummadıkları bir anda karşılaşması, yoksul bir mahalleyle göz alıcı bir lüks dünyasını aynı hikâyede birleştiriyor. Bu beklenmedik karşılaşma, ailesinin kusursuz imajını ve sosyetedeki itibarını korumak için her yolu mubah gören hırslı ve kontrolcü Nevra'nın planlarını da bozacak.

ÖMÜR USTA HANGİ DİZİNİN UYARLAMASI?

Ömür Usta, Brezilya'nın sevilen telenovelalarından Fina Estampa'nın Türk uyarlaması olarak hazırlandı. Orijinal hikâyedeki güçlü kadın karakter, Türkiye'nin sanayi sitelerine taşınarak yerli izleyiciye uygun bir dramla yeniden yorumlandı.

ÖMÜR USTA OYUNCULARI KİMLER?

Ömür Usta dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Nurgül Yeşilçay

• Bülent İnal

• Gonca Vuslateri

• Enes Koçak

• İbrahim Selim

• Gülçin Kültür Şahin

• Pınar Çağlar Gençtürk

• Sude Zülal Güler

• Zerrin Sümer

ÖMÜR USTA NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ay Yapım tarafından hazırlanan Ömür Usta, 27 Eylül 2026 itibarıyla NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik hikâyesiyle dizinin, sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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