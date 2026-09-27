Ömür Usta dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. İzleyiciler "Ömür Usta konusu ne, Ömür Usta neyi anlatıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Brezilya dizisi Fina Estampa'dan uyarlanan yapım, sanayi sitesinde oto tamirciliği yapan güçlü bir kadının, ailesine daha iyi bir gelecek sunmak için hayatın her köşesindeki engellere karşı ayakta kalma çabasını konu alıyor. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin rol aldığı Ömür Usta'nın hikâyesine dair tüm merak edilenleri derledik.

ÖMÜR USTA KONUSU NE?

Ömür Usta, eşinin onu terk etmesinin ardından evin tüm sorumluluğunu tek başına üstlenmek zorunda kalan Ömür'ün hayat hikâyesini anlatıyor. Erkek mesleği olarak bilinen oto tamirciliğini kendine iş edinen Ömür, sanayide ter dökerek evini geçindirir. Tek amacı, çocuklarının kimseye el açmadan başı dik bir hayat sürmesidir. Ancak tıp fakültesinde okuyan oğlu Mete'nin yoksulluktan kurtulma arzusu, Ömür'ün yıllardır emek verdiği hayalleri büyük bir sınava sokar.