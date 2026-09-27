Sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Ömür Usta, güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik hikâyesiyle dizi severlerin gündemine girdi. Oto sanayide ustalık yaparak çocuklarına onurlu bir gelecek hazırlamaya çalışan Ömür'ün hikâyesini izlemek isteyenler, dizinin yayın bilgilerini araştırıyor. "Ömür Usta hangi kanalda, hangi günler yayınlanıyor?" sorusunun yanıtını ve yeni bölümlerin yayın saatini sizler için derledik.

ÖMÜR USTA HANGİ KANALDA, HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Ömür Usta, her pazar akşamı NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Haftanın son gününü dizi keyfiyle kapatmak isteyenler, Ömür ve ailesinin hikâyesini pazar akşamları NOW TV'den takip edebilir.

ÖMÜR USTA KONUSU NE?

Dizi, eşi tarafından terk edildikten sonra ailesinin yükünü tek başına sırtlanan Ömür'ün yaşam mücadelesini ekrana taşıyor. Oto sanayide ustalık yaparak geçimini sağlayan Ömür, çocuklarının kimseye muhtaç olmadan, onurlu bir hayat sürmesi için gece gündüz çalışır. Ancak tıp fakültesi öğrencisi olan oğlu Mete'nin yoksulluktan kaçma isteği, Ömür'ün hayallerini zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakır.