Ömür Usta hangi kanalda, hangi günler yayınlanıyor?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nurgül Yeşilçay ve Bülent İnal'ı başrolde buluşturan Ömür Usta, ekrana gelir gelmez izleyicilerin dikkatini çekti. Aile, sınıf farkı ve yalanlar üzerine kurulu hikâyesiyle konuşulan dizi için en çok merak edilenler ise "Ömür Usta hangi kanalda?" ve "Ömür Usta hangi günler yayınlanıyor?" soruları oldu. Dizinin yayın kanalı ve yayın günüyle ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Ömür Usta, güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik hikâyesiyle dizi severlerin gündemine girdi. Oto sanayide ustalık yaparak çocuklarına onurlu bir gelecek hazırlamaya çalışan Ömür'ün hikâyesini izlemek isteyenler, dizinin yayın bilgilerini araştırıyor. "Ömür Usta hangi kanalda, hangi günler yayınlanıyor?" sorusunun yanıtını ve yeni bölümlerin yayın saatini sizler için derledik.
ÖMÜR USTA HANGİ KANALDA, HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Ömür Usta, her pazar akşamı NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Haftanın son gününü dizi keyfiyle kapatmak isteyenler, Ömür ve ailesinin hikâyesini pazar akşamları NOW TV'den takip edebilir.
ÖMÜR USTA KONUSU NE?
Dizi, eşi tarafından terk edildikten sonra ailesinin yükünü tek başına sırtlanan Ömür'ün yaşam mücadelesini ekrana taşıyor. Oto sanayide ustalık yaparak geçimini sağlayan Ömür, çocuklarının kimseye muhtaç olmadan, onurlu bir hayat sürmesi için gece gündüz çalışır. Ancak tıp fakültesi öğrencisi olan oğlu Mete'nin yoksulluktan kaçma isteği, Ömür'ün hayallerini zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakır.
Yetiştiği çevreden utanç duyan Mete, varlıklı bir ailenin kızı olan İpek'e gönlünü kaptırır. Gerçek kimliğini saklamayı seçen genç adam, birbirine hiç benzemeyen iki dünya arasında sıkışıp kalır. Ömür'ün kurduğu düzen yalnızca Mete'nin yalanlarıyla sarsılmaz. Büyük oğlu Cüneyt'in bulaştığı tehlikeli işler ve kızı Nazlı'nın tek başına yüzleşmek zorunda kaldığı beklenmedik gerçekler de aileyi derinden etkiler.
ÖMÜR İLE TUNÇ'UN YOLLARI KESİŞİYOR
Hikâyenin diğer ucunda İpek'in güçlü ve zengin babası Tunç bulunuyor. Ömür ile Tunç'un yıllar sonra hiç beklenmedik bir anda karşı karşıya gelmesi, yoksul bir mahalle ile göz kamaştıran bir dünyayı aynı hikâyede buluşturacak. Bu karşılaşma, ailesinin kusursuz görüntüsünü ve sosyetedeki saygınlığını korumak için her yolu deneyen hırslı ve kontrolcü Nevra'nın hesaplarını da altüst edecek.
ÖMÜR USTA OYUNCULARI KİMLER?
Ömür Usta dizisinin oyuncu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
• Nurgül Yeşilçay
• Bülent İnal
• Gonca Vuslateri
• Enes Koçak
• İbrahim Selim
• Gülçin Kültür Şahin
• Pınar Çağlar Gençtürk
• Sude Zülal Güler
• Zerrin Sümer
ÖMÜR USTA NEREDEN İZLENİR?
Usta oyunculardan oluşan kadrosu ve dramatik hikâyesiyle Ömür Usta, sezonun en dikkat çekici yapımları arasında yer alıyor. Dizinin yeni bölümlerini pazar akşamları NOW TV ekranlarında izleyebilirsiniz.
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