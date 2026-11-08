Ömür Usta CANLI izle! Ömür Usta 7. Bölüm SON BÖLÜM full HD canlı izleme linki var mı?

Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından Ömür Usta, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin hikâyesini ilk andan itibaren takip etmek isteyenler, "Ömür Usta 7. bölüm full HD izle" ve "Ömür Usta son bölüm canlı izleme linki" gibi aramalarla yayına nasıl ulaşacaklarını araştırıyor. Ömür Usta'yı canlı ve kesintisiz izlemek isteyenler için resmi yayın platformu, yayın saati ve son bölümün tekrarına dair bilgileri derledik.

ÖMÜR USTA NEREDEN İZLENİR?

Ömür Usta dizisini NOW TV ekranlarından izleyebilirsiniz. Diziyi canlı takip etmek isteyenler yayın saatinde NOW TV'yi açabilir ya da kanalın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden canlı yayına ulaşabilir. Yayını kaçıranlar, Ömür Usta'nın son bölümünü NOW TV'nin resmi dijital platformlarından full HD kalitede yeniden izleyebilir.

ÖMÜR USTA CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Ömür Usta'yı güvenli ve kesintisiz izlemenin en doğru yolu NOW TV'nin resmi canlı yayın sayfası ve uygulamasıdır. Resmi olmayan sitelerde paylaşılan "canlı izleme linki" adlı bağlantılar hem düşük görüntü kalitesi hem de güvenlik riski taşıyabilir. Bu yüzden diziyi resmi platformlardan takip etmeniz önerilir.

ÖMÜR USTA KONUSU NE?

Dizi, eşi tarafından terk edildikten sonra hayatını oto sanayide ustalık yaparak kazanmaya başlayan Ömür'ün hikâyesini anlatıyor. Ömür'ün tek hedefi, çocuklarına başı dik yaşayabilecekleri bir gelecek hazırlamaktır. Ancak bu hedef, tıp fakültesinde okuyan oğlu Mete'nin yoksulluktan kurtulma arzusuyla zorlu bir sınava dönüşür.

Mete, içinde büyüdüğü hayattan utanmaktadır ve varlıklı bir ailenin kızı olan İpek'e âşık olur. Gerçek kimliğini gizleyen genç adam, iki farklı dünya arasında sıkışan bir hayat sürmeye başlar. Ömür'ün kurduğu düzeni sarsan tek şey Mete'nin yalanları değildir. Büyük oğlu Cüneyt'in içine düştüğü tehlikeli işler ve kızı Nazlı'nın yalnız başına göğüslemek zorunda kaldığı sürpriz gerçekler de aileyi derinden etkileyecektir.

ÖMÜR İLE TUNÇ'UN YOLLARI KESİŞİYOR

Hikâyenin diğer tarafında İpek'in nüfuzlu ve zengin babası Tunç yer alıyor. Yıllar sonra Ömür ile Tunç'un beklenmedik şekilde yeniden karşılaşması, yoksul bir mahalle ile göz alıcı bir dünyayı birbirine bağlayacak. Bu karşılaşma, ailesinin kusursuz görüntüsünü ve sosyetedeki itibarını korumak için her yolu deneyen hırslı ve kontrolcü Nevra'nın düzenini de tehlikeye sokacak.

ÖMÜR USTA OYUNCULARI KİMLER?

Ömür Usta dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Nurgül Yeşilçay

• Bülent İnal

• Gonca Vuslateri

• Enes Koçak

• İbrahim Selim

• Gülçin Kültür Şahin

• Pınar Çağlar Gençtürk

• Sude Zülal Güler

• Zerrin Sümer

Güçlü kadrosu ve aile, sınıf farkı ve yalanlar üzerine kurulu dramatik hikâyesiyle Ömür Usta, sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Dizinin yeni bölümlerini NOW TV'den takip edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömür, Nevra’nın evini basar ve ona hayatının dersini verir. İki kadın arasında artık büyük bir savaş başlamıştır. Karısının yaptıkları Tunç’un sabrını iyice tüketirken radikal bir kararla evliliklerini sonlandırma kararı alır. Fakat bu karar Nevra’nın tüm öfkesini Ömür’e yöneltecektir.

Milyarlık biletin izini süren Mete ise bu sırrı herkesten saklamaktadır. Öte yandan Nazlı’nın hamileliğini Gülsüm’ün anlamasıyla birlikte Ömür’ün bu sırrı öğrenmesi an meselesidir. Yıldız ise Ömür’ü de etkileyecek büyük bir kararın eşiğindedir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nevra, Ömür’ü köşeye sıkıştırmak için dükkânını satın alarak onu kapı dışarı etmeye hazırlanırken, Ömür Usta ekmek teknesini korumak adına pes etmemeye kararlıdır. Ancak Nevra’nın bu acımasız hamlesi kendi evinde büyük bir krize yol açar ve eşinin hırsına daha fazla dayanamayan Tunç ile aralarındaki ipler tamamen kopar.

Öfkesi daha da bilenen Nevra, Yıldız’dan öğrendiği büyük sırrı Ömür’ü can evinden vurmak için kullanır. Uzun süredir saklanan gerçeklerin ortaya çıkmasıyla mahallede yer yerinden oynarken, Ömür Usta hayatının en ağır sınavlarından biriyle karşı karşıya kalır. Üstelik Vildan’ın yeniden Cüneyt’in hayatına dahil olması hem Dilara’yı yaralar hem de Ömür ile oğlu arasında büyük bir gerilime neden olur.

Diğer taraftan büyük ikramiyenin peşine düşen Mete, Milli Piyango İdaresi’nde hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Bir yandan İpek ile arasındaki mesafe açılırken, diğer yandan ailesinin içine düştüğü yangın Mete’yi bir yol ayrımına sürükleyecektir. Üst üste gelen darbelerle sarsılan Ömür, dağılan ailesini bir arada tutmaya çalışırken geçmişten gelen beklenmedik bir gerçekle yüzleşir.