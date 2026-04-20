Antalya’da gerçekleştirilen uluslararası düzeydeki “COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı”, yalnızca küresel iklim politikalarının değil, aynı zamanda genç nesillerin bu alandaki rolünün de tartışıldığı önemli bir platform oldu. Bu toplantıda dikkat çeken isimlerden biri de Ömer Tayyip Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu olan Ömer Tayyip Erdoğan, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Danışmanı sıfatıyla yaptığı konuşmayla gündeme geldi. Peki, Ömer Tayyip Erdoğan kimdir, kaç yaşında, nerede okuyor? Ömer Tayyip Erdoğan kimin oğlu? Detaylar...

ÖMER TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Ömer Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin önde gelen siyasi ailelerinden birine mensup bir isim olarak bilinmektedir. Henüz genç yaşına rağmen uluslararası bir platformda, iklim krizi gibi küresel bir mesele üzerine söz almasıyla dikkat çekmiştir.

Antalya’da düzenlenen COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin yalnızca çevresel bir sorun olmaktan çıktığını ve çok boyutlu bir kriz haline geldiğini vurgulamıştır. Erdoğan, özellikle gençlerin bu süreçte aktif rol almasının önemine dikkat çekerek, sürdürülebilir gelecek için yeni neslin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Bu yönüyle Ömer Tayyip Erdoğan, yalnızca bir aile mensubu kimliğiyle değil, aynı zamanda küresel meselelerde söz söyleyen genç bir figür olarak öne çıkmaktadır.

ÖMER TAYYİP ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA?

Ömer Tayyip Erdoğan, 2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington’da dünyaya gelmiştir. Bu bilgiye göre, 2026 yılı itibarıyla 19 yaşındadır.

ÖMER TAYYİP ERDOĞAN KİMİN OĞLU?

Ömer Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikinci oğlu olan Necmeddin Bilal Erdoğan ile eşi Reyyan Uzuner’in oğludur.

Erdoğan ailesinin yedinci torunu olarak bilinen Ömer Tayyip Erdoğan, köklü bir siyasi geçmişe sahip bir ailenin mensubu olarak büyümüştür.