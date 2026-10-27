Ömer Faruk Yurtseven kimdir? Milli basketbolcu Houston Rockets'ın G League takımında

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Houston Rockets'ın NBA G League takımı Rio Grande Valley Vipers, 2026-2027 sezonu öncesi hazırlık kampı için 17 kişilik kadrosunu açıkladı. Listede bir Türk adı var: Ömer Faruk Yurtseven. G League'de yeni sezon 6 Kasım'da başlıyor.

Vipers, Yurtseven için tanıdık bir kulüp. Aynı formayı bu yılın mart ayında da giymişti.

ÖMER FARUK YURTSEVEN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Ömer Faruk Yurtseven, yeni sezona Rio Grande Valley Vipers'ın hazırlık kampı kadrosunda giriyor. Kulübün açıkladığı 17 kişilik listede geçen sezondan dönen yedi oyuncu da var; John Knight III, Tyler Smith ve Stevie Mitchell bunlardan bazıları. Takımların kesin kadrolarını 6 Kasım'daki sezon başlangıcından önce belirlemesi gerekiyor.

ÖMER FARUK YURTSEVEN KİMDİR?

Ömer Faruk Yurtseven, Fenerbahçe altyapısından yetişen milli basketbolcu. Fenerbahçe formasıyla ilk Euroleague maçına 20 Mart 2015'te Emporio Armani Milano karşısında çıktı. 2016'da Amerika'ya gitti ve üniversite basketbolunu önce NC State'te, sonra Georgetown'da oynadı. NC State'teki 2017-2018 sezonunu maç başına 13,5 sayı ortalamasıyla kapattı.

2020 ve 2021 NBA draftlarında seçilmedi. Kapıyı Yaz Ligi açtı: buradaki performansının ardından 2021'de Miami Heat ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

ÖMER FARUK YURTSEVEN NERELİ?

Ömer Faruk Yurtseven Özbekistan'da doğdu, basketbolu Türkiye'de oynamaya başladı. İlk milli formayı 2013'te Ukrayna'daki 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda giydi. Bir yıl sonra Letonya'daki aynı turnuvada turnuvanın en iyi beşine seçildi. 2015'te 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan gümüş, 2016'da 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan bronz madalyayla döndü.

ÖMER FARUK YURTSEVEN KAÇ YAŞINDA?

Ömer Faruk Yurtseven 28 yaşında. 19 Haziran 1998'de doğdu.

ÖMER FARUK YURTSEVEN NBA'DE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ömer Faruk Yurtseven NBA'de Miami Heat, Utah Jazz ve Golden State Warriors formalarını giydi. Miami'de 2021-2023 arasında iki sezon geçirdi; Heat 2023'te finale çıktı ve seriyi Denver Nuggets'a 4-1 kaybetti. Temmuz 2023'te Utah Jazz'a geçti, Jazz bir yıl sonra yollarını ayırdı.

Warriors ile 15 Mart 2026'da 10 günlük sözleşme imzaladı. Süre dolunca 25 Mart'ta ikinci bir 10 günlük anlaşma geldi.

ÖMER FARUK YURTSEVEN PANATHINAIKOS'TA NE YAPTI?

Ömer Faruk Yurtseven, Ağustos 2024'te Panathinaikos ile iki yıllık sözleşme imzalayıp Avrupa'ya döndü. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibinde 2025-2026 sezonunda 19 Euroleague maçına çıktı, ortalama 6,3 sayı, 3,5 ribaunt ve 0,6 blok üretti. Mathias Lessort yeniden rotasyona girince süresi azaldı ve kulüp ayrılığı 28 Şubat 2026'da duyurdu.

Sonrası hızlı geçti. Mart ayında Vipers'a katıldı, kısa süre sonra Warriors'a gitti. Mayıs 2026'da Real Madrid'e transfer oldu ama İspanya'daki dönemi kısa sürdü. Ekim sonunda adı yeniden Vipers'ın listesinde çıktı.