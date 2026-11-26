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Olympiakos Milan maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı tabii Spor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos Milan maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü Pire'deki Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak ve tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak. Maç, TRT'nin dijital platformu tabii aracılığıyla internetten de takip edilebilecek.

OLYMPİAKOS MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Olympiakos Milan maçı tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

OLYMPİAKOS MİLAN MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maç, tabii Spor kanalının yanı sıra TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten canlı olarak izlenebilecek. tabii'ye internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. tabii Spor, Turkcell TV+ platformunda 75. kanaldan izlenebiliyor.

OLYMPİAKOS MİLAN MAÇI NE ZAMAN?

Olympiakos Milan maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma UEFA Avrupa Ligi kapsamında yapılacak.

OLYMPİAKOS MİLAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Olympiakos Milan maçı, Pire'deki Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak.