Ölümlü Dünya 2 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Ölümlü Dünya 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Ölümlü Dünya 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ölümlü Dünya 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Ölümlü Dünya 2 konusu nedir, Ölümlü Dünya 2 oyuncuları kimler ve Ölümlü Dünya 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının sevilen komedi ve aksiyon yapımlarından Ölümlü Dünya 2, ilk filmin ardından Mermer ailesinin maceralarını devam ettiriyor. Yönetmen koltuğunda Ali Atay’ın oturduğu film, eğlenceli hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Ölümlü Dünya 2, 1 Aralık 2023 tarihinde sinemaseverlerle buluştu.

Ölümlü Dünya 2 filminin çekimleri 2023 yılında gerçekleştirildi. Filmin çekimlerinde ağırlıklı olarak İstanbul kullanılırken, şehrin farklı bölgelerindeki çeşitli mekânlar da filme ev sahipliği yaptı. Aksiyon ve komedi unsurlarının öne çıktığı yapım, ilk filmde başlayan hikâyeyi kaldığı yerden sürdürüyor.

ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ölümlü Dünya 2, ilk filmde izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncu kadrosunu büyük ölçüde koruyor. Filmin başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Feyyaz Yiğit, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak ve Doğu Demirkol yer alıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Mehmet Özgür, Giray Altınok, Özgür Emre Yıldırım ve Reha Özcan gibi başarılı isimler bulunuyor.

Ölümlü Dünya 2 oyuncuları şu şekilde:

• Ahmet Mümtaz Taylan – Gazanfer

• Alper Kul – Oktay

• Feyyaz Yiğit – Serbest

• Sarp Apak – Serhan

• İrem Sak – Begüm

• Doğu Demirkol – Zafer

• Mehmet Özgür – İlhami

• Giray Altınok – Şenol

• Özgür Emre Yıldırım – Atakan

• Reha Özcan – Maestro

ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Ölümlü Dünya 2 filminde Mermer ailesinin macerası kaldığı yerden devam ediyor. İlk filmde yaşanan olayların ardından aile üyeleri artık kanun kaçağı olarak yaşamaktadır. Her biri yeni hayatına uyum sağlamaya çalışırken aile içerisinde farklı sorunlar ortaya çıkar.

Hikâyenin merkezinde ise Zafer’in örgütün eline düşmesi yer alıyor. Zafer’i kurtarmak isteyen Gazanfer, ailesini yeniden bir araya getirerek tehlikeli bir plan yapar. Mermer ailesi, Zafer’i kurtarmak için yeniden büyük bir işe girişmek zorunda kalır.

Ailenin karşı karşıya kaldığı tehlikeler, film boyunca komedi ve aksiyon unsurlarıyla birlikte işleniyor. Böylece Ölümlü Dünya 2, izleyiciye hem eğlenceli hem de hareketli bir hikâye sunuyor.

ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Ölümlü Dünya 2 filminin yönetmenliğini Ali Atay üstleniyor. Filmin senaryosu ise Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi tarafından kaleme alındı. Yapım, komedi, aksiyon ve suç türlerini bir araya getiriyor.

ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 KAÇ DAKİKA?

Ölümlü Dünya 2 filminin süresi 117 dakikadır. Film, 1 Aralık 2023 tarihinde vizyona girmiştir. Mermer ailesinin yaşadığı yeni maceraları anlatan yapım, özellikle ilk filmi seven izleyicilerin ilgisini çekmiştir.