Ölümcül Takip filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Ölümcül Takip filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Ölümcül Takip filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ölümcül Takip filmini izleyecek olanların merak ettiği Ölümcül Takip konusu nedir, Ölümcül Takip oyuncuları kimler ve Ölümcül Takip özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aksiyon ve gerilim tutkunlarının ilgiyle takip ettiği Ölümcül Takip filmi, sürükleyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Milla Jovovich ile Pierce Brosnan'ın paylaştığı yapım, yüksek temposu ve heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Peki, Ölümcül Takip filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kim, konusu ne?

ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Orijinal adı Survivor olan Ölümcül Takip filmi, 2014 yılında çekildi ve 2015 yılında vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda James McTeigue'nin oturduğu film, aksiyon ve casusluk türündeki başarılı yapımlar arasında gösteriliyor.

ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri büyük ölçüde İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirildi. Özellikle şehir merkezindeki çeşitli cadde ve binalar ile farklı açık alanlar çekimlerde kullanıldı. Londra'nın modern şehir dokusu ve tarihi yapıları, filmin gerilim atmosferini güçlendiren önemli unsurlar arasında yer aldı.

ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Londra'daki ABD Büyükelçiliği'nde güvenlik ve vize işlemleri üzerinde çalışan Kate Abbott'ın hikâyesini konu alıyor. Büyükelçilikte yaşanan ölümcül bir saldırının ardından suçlanan Kate, hem masumiyetini kanıtlamak hem de yeni bir terör saldırısını engellemek için zamana karşı amansız bir mücadeleye girişir. Peşindeki profesyonel suikastçıdan kaçarken uluslararası bir komplonun ortasında kalan genç kadın, hayatta kalabilmek için zekâsını ve cesaretini kullanmak zorunda kalır.

ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİ OYUNCULARI KİM?

• Milla Jovovich – Kate Abbott

• Pierce Brosnan – Nash

• Dylan McDermott – Sam Parker

• Angela Bassett – Maureen Crane

• Robert Forster – Bill Talbot

• James D'Arcy – Paul Anderson

• Frances de la Tour – Sally

• Antonia Thomas – Naomi Rosenbaum

• Regé-Jean Page – Robert Purvell

• Roger Rees – Dr. Emil Balan

• Jing Lusi – Joyce Su