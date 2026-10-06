Ölüm Bizi Ayırana Dek ne zaman hangi kanalda, hangi platformda yayınlanacak, Ölüm Bizi Ayırana Dek konusu ne, oyuncuları kim, Özgür Ozan var mı?

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Ölüm Bizi Ayırana Dek, iddialı kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle şimdiden izleyicilerin radarına girdi. Tanıtımların ardından "Ölüm Bizi Ayırana Dek hangi gün yayınlanacak, kaç bölüm olacak, nerede çekildi?" soruları arama motorlarında öne çıkmaya başladı. Ölüm Bizi Ayırana Dek'in yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosuna dair ayrıntılar haberimizde.

ÖLÜM BİZİ AYIRANA DEK NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dijital platform Tod'un yeni iddialı yapımlarından "Ölüm Bizi Ayırana Dek" için çalışmalar hız kazandı. ARC Film imzası taşıyan dizi, 15 Ekim'de sete çıkacak. Çekimlerin henüz başlamamış olması nedeniyle dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Yapımın ne zaman izleyiciyle buluşacağı, çekim sürecinin ilerleyişine göre netlik kazanacak.

ÖLÜM BİZİ AYIRANA DEK HANGİ PLATFORMDA?

"Ölüm Bizi Ayırana Dek", televizyon kanallarında değil dijital platform Tod'da yayınlanacak. Dizinin bölümleri, platformun aboneleri tarafından izlenebilecek. Yapımın kaç bölümden oluşacağı ve bölümlerin hangi takvimle yayınlanacağına ilişkin ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı.

DİZİNİN YAPIM EKİBİ

Dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturacak. Senaryoyu ise Aslı Zengin ile Banu Zengin Tak birlikte kaleme alıyor. ARC Film'in üstlendiği yapım, deneyimli ekibiyle şimdiden dikkat çekiyor.

ÖLÜM BİZİ AYIRANA DEK OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerini Tolgahan Sayışman, Rabia Soytürk ve Pelin Akil paylaşıyor. Başrol oyuncularından Pelin Akil, dizide Işıl karakterine hayat verecek. Kadroya son olarak usta oyuncu Özgür Ozan da dahil oldu.

ÖZGÜR OZAN KADROYA KATILDI

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi "Arka Sokaklar"da canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Özgür Ozan, "Ölüm Bizi Ayırana Dek" ile anlaştı. Usta oyuncu, dizide güçlü bir iş insanı olan İzzet Akay'ı canlandıracak. İzzet Akay, hikâyede Işıl'ın babası ve inşaat mühendisi Uygar Soykan'ın kayınpederi olarak yer alacak.

ÖLÜM BİZİ AYIRANA DEK KONUSU NE?

Dizinin hikâyesi, inşaat mühendisi Uygar Soykan'ın hayatı etrafında şekilleniyor. Işıl ile evli olan Uygar'ın hayatı, bir iş gezisi sırasında şarkıcı Azra ile tanışmasıyla değişiyor. Bu karşılaşmanın ardından yaşanacak gelişmeler, dizinin dramatik çatısını oluşturuyor. Hikâyenin ayrıntıları ise yayın tarihine yaklaşıldıkça netlik kazanacak.