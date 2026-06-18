Oliver Tree öldü mü, Oliver Tree neden öldü, ne zaman öldü?

Milyonlarca dinleyicisi bulunan Oliver Tree'nin hayatını kaybettiği haberi sosyal medyada ve uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Özellikle "Oliver Tree neden öldü?" ve "Oliver Tree ne zaman öldü?" soruları gündemin üst sıralarında yer alırken, ünlü sanatçının 14 Haziran 2026 tarihinde Rio de Janeiro'da iki helikopterin havada çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdiği aktarıldı. İşte Oliver Tree'nin ölümüyle ilgili merak edilen detaylar.

OLİVER TREE ÖLDÜ MÜ?

Müzik dünyasından gelen acı haberle birlikte Oliver Tree’nin hayatını kaybettiği resmi olarak doğrulandı. Dünya turnesi kapsamında Güney Amerika’da seyahat eden sanatçı, 14 Haziran 2026 Pazar günü sabah saatlerinde Brezilya’da yaşanan trajik bir kaza sonucu 32 yaşında yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Rio de Janeiro Sivil Polisi ve yerel yetkililer, uçuş listesinde ünlü şarkıcının adının bulunduğunu doğruladı.