Olgun Zorlu kimdir, Olgun Zorlu kaç yaşında, ne iş yapıyor?

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Yaklaşık 40 yıldır Zorlu Grubu şirketlerinde görev yapan Olgun Zorlu, Vestel'den tekstile, metalurjiden beyaz eşyaya kadar pek çok grup şirketinin yönetiminde yer alıyor. Babasının vefatının ardından holdingin geleceğinde kilit bir rol üstlenmesi beklenen Olgun Zorlu'nun kariyeri merak ediliyor. İşte Olgun Zorlu'nun hayatına ve kariyerine dair merak edilenler.

OLGUN ZORLU KİMDİR?

Olgun Zorlu, Zorlu Holding'in kurucusu Ahmet Nazif Zorlu ile Zülal Zorlu'nun oğlu. Zorlu, 2022 yılından bu yana Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyor. Olgun Zorlu'nun kardeşleri Selen Zorlu Melik ve Şule Zorlu adıyla da bilinen Şehminur Aydın.

OLGUN ZORLU KAÇ YAŞINDA?

Olgun Zorlu'nun doğum tarihine ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış resmi bir bilgi bulunmuyor.

OLGUN ZORLU'NUN EĞİTİMİ

Olgun Zorlu, yükseköğrenimini İngiltere'de tamamladı. Zorlu, İngiltere'de tekstil ve işletme alanlarında eğitim aldı.

OLGUN ZORLU NE İŞ YAPIYOR?

Olgun Zorlu, çalışma hayatına 1986 yılında başladı. 1988 yılından itibaren Zorlu Holding şirketlerinde yönetici olarak görev yapan Zorlu, 1998 yılında Zorlu Holding Yönetim Kurulu'na katıldı. 2022 yılında ise Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine getirildi.

Olgun Zorlu, holdingdeki görevinin yanı sıra Vestel Elektronik, Vestel Beyaz Eşya, Zorlu Tekstil ve Meta Nikel gibi grup şirketlerinin yönetim kurullarında da yer alıyor. Zorlu, bu şirketlerin bazılarında yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapıyor.

OLGUN ZORLU HANGİ KURULUŞLARA ÜYE?

Olgun Zorlu, Türkiye Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) üyesi.

ZORLU HOLDİNG'İN BAŞINA KİM GEÇECEK?

Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatının ardından Zorlu Holding'in yeni yönetim kurulu başkanının kim olacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Holdingin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Olgun Zorlu'nun, bu süreçte holdingin yönetiminde kilit bir rol üstlenmesi bekleniyor.

AHMET NAZİF ZORLU KİMDİR?

Olgun Zorlu'nun babası Ahmet Nazif Zorlu, 28 Ağustos 1944'te Denizli'nin Babadağ ilçesinde doğdu. Çalışma hayatına baba mesleği olan tekstille başlayan Zorlu, 1970 yılında şirket merkezini İstanbul'a taşıyarak Zorlu Holding'in temellerini attı. 1976 yılında ilk üretim şirketi Korteks'i kuran Zorlu, 1990 yılında tüm şirketleri Zorlu Holding çatısı altında topladı ve 1994 yılında Vestel'i holding bünyesine kattı. Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 2 Kasım 2026'da 82 yaşında hayatını kaybetti.

AHMET NAZİF ZORLU'NUN CENAZESİ NE ZAMAN?

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.