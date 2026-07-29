Öldürme Arzusu filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Öldürme Arzusu filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Öldürme Arzusu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Öldürme Arzusu filmini izleyecek olanların merak ettiği Öldürme Arzusu konusu nedir, Öldürme Arzusu oyuncuları kimler ve Öldürme Arzusu özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ OYUNCULARI KİM, KONUSU NE?

Aksiyon ve gerilim türünün dikkat çeken yapımlarından Öldürme Arzusu (Death Wish), televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmasının ardından yeniden gündeme geldi. Başrolünde Bruce Willis'in yer aldığı film hakkında "Öldürme Arzusu filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kim, konusu ne?" soruları araştırılıyor. İşte 2018 yapımı film hakkında merak edilen tüm ayrıntılar.

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Öldürme Arzusu (Death Wish), yönetmenliğini Eli Roth'un üstlendiği ve 2018 yılında vizyona giren aksiyon-gerilim filmidir. Yapım, Brian Garfield'ın 1972 tarihli romanından uyarlanan ve ilk kez 1974 yılında sinemaya aktarılan aynı adlı filmin modern yeniden çevrimi olarak hazırlandı.

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film ağırlıklı olarak ABD'de çekildi. Hikâye Chicago'da geçse de çekimlerin önemli bölümü Kanada'nın Montreal kentinde ve çevresinde gerçekleştirildi. Filmde kullanılan şehir görüntüleriyle Chicago atmosferi başarıyla yansıtıldı.

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİNİN KONUSU NE?

Başarılı travma cerrahı Dr. Paul Kersey, mutlu bir aile yaşamı sürerken evine düzenlenen silahlı saldırıyla hayatı altüst olur. Saldırıda eşi yaşamını yitirirken kızı ağır yaralanır. Faillerin yakalanamaması ve adaletin sağlanamaması üzerine Paul, suçluların peşine düşerek kendi adaletini uygulamaya karar verir. Bu süreçte sıradan bir doktor, şehirde suçluların korkulu rüyası haline gelen intikamcı bir adama dönüşür.

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin güçlü oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Bruce Willis – Dr. Paul Kersey

• Vincent D'Onofrio – Frank Kersey

• Elisabeth Shue – Lucy Kersey

• Camila Morrone – Jordan Kersey

• Dean Norris – Dedektif Kevin Raines

• Kimberly Elise – Dedektif Leonore Jackson

• Beau Knapp – Knox

• Len Cariou – Dr. Jill Klavens

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ HANGİ TÜRDE?

Öldürme Arzusu; aksiyon, suç, dram ve gerilim unsurlarını bir araya getiren, intikam teması üzerine kurulu sürükleyici bir yapımdır. Bruce Willis'in performansı ve yüksek tempolu sahneleriyle dikkat çeken film, aksiyon severlerin ilgi gösterdiği modern yeniden çevrimlerden biri olarak öne çıkmaktadır.