Olcay Baykal neden öldü, Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal kimdir, hasta mıydı?

Olcay Baykal'ın vefat haberi siyaset gündeminde geniş yankı uyandırırken, internet kullanıcıları biyografisi ve ölüm nedenine ilişkin bilgileri merak ediyor. "Olcay Baykal kimdir?", "Neden öldü?", "Hasta mıydı?" soruları arama motorlarında öne çıkarken, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi olan Olcay Baykal'ın hayatı, mesleği ve uzun yıllara dayanan evliliğine dair ayrıntılar araştırılmaya devam ediyor.

OLCAY BAYKAL HAYATINI KAYBETTİ

Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, tedavi gördüğü Antalya'daki hastanede 88 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında bulunan Baykal'ın vefat haberi, siyaset ve eğitim camiasında üzüntüyle karşılandı.

Olcay Baykal'ın cenazesi, defin işlemleri için Antalya'dan Ankara'ya gönderildi. Baykal'ın, Cuma günü eşi Deniz Baykal'ın kabri yanında son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

OLCAY BAYKAL KİMDİR?

Olcay Baykal, meslek hayatı boyunca öğretmen olarak görev yaptı. Kamuoyunda ise daha çok eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi olarak tanındı. Eğitim hayatına verdiği katkılarla bilinen Olcay Baykal, uzun yıllar öğretmenlik mesleğini sürdürdü.

Sade yaşamı ve gözlerden uzak durmayı tercih eden Olcay Baykal, eşi Deniz Baykal'ın siyasi kariyeri boyunca da en büyük destekçilerinden biri olarak biliniyordu.

DENİZ BAYKAL İLE LİSE YILLARINDA BAŞLAYAN AŞK

Olcay Baykal ile Deniz Baykal'ın hikâyesi lise yıllarında başladı. Çift, 1963 yılında ailelerinden bir süre gizli tuttukları nikâhla evlendi. Deniz Baykal'ın Olcay Baykal'ı Karadeniz kıyısındaki Akçakoca'ya götürdüğü ve burada dünyaevine girdikleri, daha sonra ailelerine evliliklerini haber verdikleri biliniyor.

Yaklaşık altmış yılı aşan birliktelikleriyle örnek gösterilen çiftin Ataç ve Aslı isimlerinde iki çocukları bulunuyor.

OLCAY BAYKAL NEDEN ÖLDÜ, HASTA MIYDI?

Olcay Baykal'ın bir süredir Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve burada hayatını kaybettiği açıklandı. Ancak vefatına neden olan hastalık veya ölüm sebebine ilişkin aile ya da yetkili makamlar tarafından ayrıntılı bir resmi açıklama paylaşılmadı.

CENAZESİ ANKARA'DA DEFNEDİLECEK

Antalya'dan hava yoluyla Ankara'ya götürülen Olcay Baykal'ın cenazesinin, Cuma günü merhum eşi Deniz Baykal'ın yanında toprağa verileceği belirtildi. Böylece yıllarca hayatı birlikte paylaşan çift, aynı kabristanda yan yana ebedi istirahatlerine uğurlanacak.