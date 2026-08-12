Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken öğrenciler ve veliler okulların açılış tarihine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Yaz tatilinin sona ermesine kısa bir süre kala, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda eğitim sürecinin başlangıcı ve özellikle yeni öğrenciler için uygulanacak uyum programının tarihleri merak ediliyor. Peki, okulların açılmasına kaç gün kaldı? Bu yıl okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak? Detaylar haberimizde.

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için geri sayım sürüyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma takvimine göre okullarda birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Bugün 12 Ağustos 2026 olduğuna göre öğrencilerin yaz tatilinin bitmesine 33 gün kaldı.

BU YIL OKULLAR NE ZAMAN AYIN KAÇINDA AÇILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okullarda ders zili 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak.

Birinci dönem de aynı tarihte başlayacak. Buna göre 12 Ağustos 2026 itibarıyla öğrencilerin okula dönüşüne 33 gün bulunuyor. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler yeni eğitim öğretim yılı için ders başı yapacak.

Okulların açılmasına kalan süre her gün değiştiği için geri sayım da günlük olarak azalacak. 12 Ağustos itibarıyla hesaplandığında öğrencilerin önünde yaklaşık bir aylık tatil süresi daha bulunuyor.

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Bu tarih, okullarda normal ders başlangıcı olarak takvimde yer alıyor.

Dolayısıyla öğrenciler açısından yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih 14 Eylül olarak belirlendi.

1. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için süreç diğer öğrencilerden daha erken başlayacak.

MEB'in çalışma takvimine göre bu öğrenciler için 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Uyum programı, öğrencilerin okula ve eğitim ortamına alışma sürecini desteklemek amacıyla normal ders başlangıcından bir hafta önce uygulanacak.

12 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla hesaplandığında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin uyum eğitimlerinin başlamasına 26 gün kaldı.