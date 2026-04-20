Okullarda metal dedektör mü olacak? Metal dedektör nedir, okullarda zorunlu mu?

Okullarda güvenlik önlemlerinin artırılacağına yönelik gelişmeler, eğitim gündeminde dikkatleri bu kez farklı bir noktaya çevirdi. “Metal dedektör dönemi mi başlıyor, bu uygulama tüm okullarda zorunlu olacak mı?” soruları peş peşe gelirken, alınan kararların kapsamı ve etkileri merak konusu oldu. Yeni dönemde öğrencileri ve velileri neler bekliyor? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OKULLARDA METAL DEDEKTÖR MÜ OLACAK?

Okullarda güvenlik önlemleri yeni bir boyuta taşınıyor. Alınan kararlar doğrultusunda bazı okullarda girişlere metal dedektör sistemi kurulması planlanıyor. Bu uygulamayla birlikte öğrencilerin ve okul ortamının daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

OKULLARDA NEDEN METAL DEDEKTÖR OLACAK?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırıların ardından güvenlik endişeleri artarken, okullarda daha sıkı önlemler alınması gündeme geldi. Metal dedektör uygulamasıyla kesici ve tehlikeli aletlerin okula sokulmasının önüne geçilmesi ve olası risklerin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

BAŞKA HANGİ KURALLAR GELECEK?

Yeni dönemde okullarda birçok yeni düzenleme hayata geçiriliyor. Üniforma zorunluluğu yeniden uygulanmaya başlanırken, veliler için randevu sistemi getiriliyor. Öğrencilerin giriş-çıkış saatleri yakından takip edilecek, öğle aralarında izinsiz okuldan çıkışlara izin verilmeyecek.

Bununla birlikte okul içindeki güvenlik aramaları artırılacak, çanta ve dijital cihaz kontrolleri daha sıkı yapılacak. Velilerin okul içinde serbest dolaşımı sınırlandırılacak ve ziyaretçi girişleri kısıtlanacak. Kurallara uymayan durumlarda ise disiplin süreçleri devreye alınacak.