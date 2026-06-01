Okullar ne zaman kapanıyor 2026, okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken milyonlarca öğrenci ve veli “okullar ne zaman kapanıyor 2026?” ve “okulların kapanmasına kaç gün kaldı?” sorularına yanıt arıyor. Yaz tatili planları yapılmaya başlanırken karne günü tarihi de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okulların kapanış tarihi...

Haziran ayının başı itibarıyla öğrenciler yaz tatili için geri sayımı sürdürüyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ereceği 26 Haziran 2026 Cuma gününe yaklaşık 25 gün kaldığı belirtiliyor.

Öğrenciler son sınavlarını tamamlarken karne günü heyecanı da giderek artıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı resmi çalışma takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

Bu tarihte öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

Karne günü, okulların kapanacağı 26 Haziran 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Öğrenciler bu tarihte hem yıl sonu başarı durumlarını öğrenecek hem de uzun yaz tatiline çıkacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatili aynı gün başlayacak. Öğrenciler yaklaşık 2,5 aylık tatil sürecine girerek eylül ayında başlayacak yeni eğitim öğretim yılına kadar dinlenme fırsatı bulacak.

MEB 2026 EĞİTİM TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre eğitim öğretim yılı eylül ayında başlar ve haziran ayında sona erer. Ara tatiller ve yarıyıl tatiliyle birlikte öğrenciler yıl boyunca planlı bir eğitim süreci geçirir.