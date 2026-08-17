Yaz tatilinin devam etmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler, yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Özellikle okulların açılış tarihi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için merak konusu olurken, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvim de belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılıyor 2026? İlkokul, ortaokul ve liseler hangi tarihte açılacak? Detaylar haberimizde.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2026?

2026 yılında yaz tatilinin ardından okulların açılış tarihi 14 Eylül 2026 Pazartesi olarak belirlendi. Bu tarihte ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar ile ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler için dersler başlayacak.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler sınıflarında eğitimlerine devam edecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dönemi ise 22 Ocak 2027 Cuma gününe kadar sürecek.

Ancak tüm öğrenciler aynı tarihte okula başlamayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için yeni eğitim dönemine hazırlık kapsamında daha erken bir tarihte uyum süreci uygulanacak.

OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL 1. SINIFLAR İÇİN UYUM HAFTASI

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, okula ve yeni eğitim ortamına daha kolay uyum sağlayabilmeleri amacıyla bir hafta erken başlayacak.

Bu kapsamda uyum haftası eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Böylece öğrencilerin okul ortamını tanımaları ve yeni eğitim sürecine hazırlanabilmeleri amaçlanacak.

Ortaokul 5. sınıf ile lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri için de eğitim döneminin ilk haftasında oryantasyon ve rehberlik çalışmaları uygulanacak.

İLKOKUL ORTAOKUL VE LİSELER HANGİ TARİHTE AÇILACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılında ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar, ortaokul öğrencileri ve lise öğrencileri için dersler 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ise diğer kademelerden önce, 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum haftası kapsamında okula başlayacak.

Yeni eğitim öğretim yılının başlangıcına ilişkin tarihler şöyle:

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf: 7-11 Eylül 2026 uyum haftası

İlkokul 2, 3 ve 4. sınıf: 14 Eylül 2026

Ortaokul: 14 Eylül 2026

Lise: 14 Eylül 2026

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2026

Birinci dönemin sona ermesi: 22 Ocak 2027

5. SINIF, LİSE HAZIRLIK VE 9. SINIFLARDA ORYANTASYON SÜRECİ

Ortaokula yeni başlayacak 5. sınıf öğrencileri ile lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri için de eğitim öğretim yılının ilk haftasında oryantasyon ve rehberlik çalışmaları yapılacak.

Bu çalışmalar, öğrencilerin yeni eğitim kademesine geçiş sürecine uyum sağlamalarına yönelik olarak uygulanacak. Böylece öğrenciler, yeni eğitim döneminin ilk haftasında okul ve eğitim ortamına ilişkin süreçlere daha kolay adapte olabilecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılında diğer kademelerde olduğu gibi bu öğrenciler için de ders dönemi 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

YENİ EĞİTİM DÖNEMİNİN İLK DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

Böylece yaz tatilinin ardından öğrenciler 14 Eylül'de ders başı yaparken, ilk dönem 22 Ocak 2027 tarihinde tamamlanmış olacak.

Öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılı öncesindeki mesleki çalışma süreci ise öğrencilerden önce başlayacak. Öğretmenler, 1 Eylül 2026 Salı günü mesleki çalışmalarına başlayacak.