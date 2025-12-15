Haberler

Okullar 4 gün mü olacak? 1 Ocak'tan sonra okullar 4 gün olacak iddiası doğru mu?

Güncelleme:
1 Ocak'tan sonra okullar 4 gün mü olacak? Sosyal medyada son günlerde hızla yayılan "okullarda 4 gün ders, 3 gün tatil" iddiaları öğrenciler ve veliler arasında yoğun bir merak yarattı. Özellikle uygulamanın 1 Ocak 2026 tarihinden sonra başlayacağı yönündeki paylaşımlar, eğitim camiasında kafa karışıklığına neden oldu.

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenciyi ve veliyi ilgilendiren iddialar, kısa sürede geniş bir kesimin gündemine girdi. Konuya ilişkin resmi bir adım olup olmadığı sorusu, kamuoyunda en çok yanıt aranan başlıklar arasında yer aldı.

1 OCAK'TAN SONRA OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmış ya da resmi gündeme alınmış, okullarda haftalık ders gününün dörde düşürüleceğine dair herhangi bir karar, teklif veya açıklama bulunmuyor. Sosyal medya paylaşımlarında yer alan 1 Ocak 2026 tarihiyle ilgili iddialar, Bakanlığın mevcut duyuruları ve uygulamalarıyla örtüşmüyor.

Bakanlık, halihazırda yürürlükte olan 5 günlük eğitim öğretim sistemini sürdürüyor. Mevcut müfredatın yoğunluğu ve zorunlu eğitim süresine ilişkin belirlenen standartlar kapsamında haftalık ders günlerinde bir değişiklik yapılmış değil. Bu çerçevede eğitim kurumlarında ders ve tatil günlerine ilişkin uygulamalar, mevcut takvim doğrultusunda devam ediyor.

1 Ocak 2026 sonrası için öne sürülen 3 gün tatil iddiaları, resmi bir belgeye ya da MEB kaynaklı bir açıklamaya dayanmıyor. Yetkililer tarafından doğrulanmamış bu tür bilgiler, kamuoyunda spekülasyon niteliği taşıyor.

