Okul saatleri değişecek mi 2026?

Türkiye'de 2016'dan beri sürdürülen kalıcı yaz saati uygulaması, özellikle kış dönemlerinde öğrencilerin hava aydınlanmadan ders başı yapmasına yol açıyor. Enerji tasarrufu amacıyla yürürlüğe konan bu uygulamanın eğitim üzerindeki etkileri ise 2026–2027 eğitim öğretim yılı yaklaşırken yeniden değerlendirilmeye başlandı. Bu nedenle "2026'da okul saatleri değişecek mi?" sorusu yeniden gündemdeki yerini aldı.

OKUL SAATLERİ 2026'DA DEĞİŞİYOR MU?

Velilerden gelen yoğun talepler ve uzman pedagogların uyarıları, önümüzdeki yıl okul saatlerinde kapsamlı bir düzenleme yapılıp yapılacağına dair merakı artırıyor.

KARANLIKTA BAŞLAYAN DERSLER ELEŞTİRİ KONUSU

Özellikle sabahçı–öğlenci şeklinde ikili eğitim veren okullarda, sabahçı öğrencilerin 07.00–07.30 civarında derse başlaması çocukların gün ağarmadan eğitim almak zorunda kalmasına neden oluyor. Uzmanlar, yeterli gün ışığı alamayan öğrencilerde odaklanma güçlüğü, uyku düzeninde bozulma ve D vitamini eksikliği gibi sorunların arttığını vurguluyor.

2026–2027 İÇİN İL BAZLI ESNEK MODEL GÜNDEMDE

Kulislerde konuşulan bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı, tüm ülkede tek tip saat uygulaması yerine "il bazlı esnek giriş-çıkış modeli" üzerinde değerlendirmeler yapıyor. Bu yeni model ile her ilin kendi coğrafi koşullarına ve ihtiyaçlarına göre ders başlangıç saatlerini belirlemesinin mümkün olabileceği ifade ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Tüm bu iddialara rağmen konuya ilişkin Bakanlık tarafından yapılmış resmi bir duyuru bulunmuyor. Okul saatlerine dair olası değişikliklerin netleşmesi için 2026–2027 eğitim öğretim yılına doğru yapılacak açıklamalar bekleniyor.